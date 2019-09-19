Эту "пиар-девочку" из Швеции, бросившую учебу в школе ради того, чтобы с горящими глазами озвучивать пугающие прогнозы в отношении климата и будущего человечества, знают во всем мире. Ее то презрительно называют "пророком в коротких штанишках", то иронично "апокалиптическим гуру". Пока политики строят предположения, кто и зачем использует Грету Тунберг, психиатры и философы оценивают с профессиональной точки зрения ее нормальность, а главное, тот ущерб, который она наносит молодежи своими заявлениями о грядущей гибели планеты.

На страницах французской "Фигаро" президент Института Сапиенса Оливье Бабо назвал юную шведку "символом страны, где эмоции имеют приоритет над разумом". А ее реплики в поддержку "зеленых" идей - мантрами, которые внушили ей взрослые манипуляторы. Тем не менее коллективный психоз вокруг Греты не спадает - он набирает обороты. Ее незатейливые, на уровне средней школы, лозунги - снизить вчетверо потребление энергии к 2050 году или стопроцентно перейти на возобновляемые источники энергии - становятся символами новой "экологической религии", а сама шведка - ее гуру. Все это "сектантство" быстро обрастает политиками, увидевшими в поддержке безграмотной, но вместе с тем фанатичной "мессии" отличную возможность поживиться молодежным электоратом. Так что не удивляет, что в Нью-Йорке, куда в четверг Грета Тунберг прибыла из Европы на специальной обладающей повышенной экологичностью яхте, она встретилась с экс-президентом США Бараком Обамой и конгрессменами. Мировые СМИ с придыханием цитируют выступление шведки: "Я передаю вам этот отчет в качестве своего свидетельства, потому что не хочу, чтобы вы слушали меня. Я хочу, чтобы вы слушали ученых, и чтобы вы объединились вокруг науки".

В одном Грета права: слушать выступления малознающей девицы, бросившей учебу ради хайпа и пиар-барышей, вряд ли кому-то интересно, кроме таких же не желающих получать знания, но при этом предъявляющих претензии миру ее последователей. Не менее сатиричен и призыв Тунберг объединиться вокруг науки, о достижениях которой сама "гуру" не имеет ни малейшего понятия. После встречи с Гретой бывший американский лидер Барак Обама написал в Twitter, что "Тунберг уже стала одной из величайших защитниц планеты". Он серьезно? А ведь ранее эту не захотевшую продолжать учебу школьницу приглашали выступить со своими откровениями на форуме в Давосе и в Европарламенте...

В 1974 году во Франции появилось слово "экофеминизм", которое означало связь между угнетением природы и женщин. Виновным в этом явлении был назначен патриархат и капитализм. Весьма любопытное исследование провел четыре года назад исследовательский центр Pew в 11 странах мира. Он выяснил, что женщины существенно больше заботятся об изменениях климата, и они воспринимают связанные с ним потрясения как вред нанесенный им лично. Эту тенденцию подтвердили итоги выборов в Европарламент: во Франции за экологическую партию EELV голосовало вдвое больше женщин, чем мужчин. Сформировав "экотревожность" в обществе, Грета Тунберг оказалась востребованной теми силами, кто использует в своих интересах спровоцированные шведкой у молодежи фобии. "Крайние левые увидели в Тунберг способ оправдать свою борьбу против свободы и рынка. А эффективные лобби промышленников используют ее для продажи своих "зеленых" решений", - объясняет причину раскрученности шведской вечной школьницы французская Le Figaro.

Надо признать, что "муза краха", как называют Тунберг ее взрослые оппоненты, совсем не бедствует

Надо признать, что "муза краха", как называют Тунберг ее взрослые оппоненты, совсем не бедствует. В США она прибыла на яхте, стоящей пять миллионов долларов. А ее двухнедельное плавание до Нью-Йорка, предположительно оплаченное княжеством Монако, обошлось бы простому обывателю минимум в 40 тысяч долларов. Так что, рассуждая о ненужности учебы ("зачем мне учиться для будущего, которого возможно вскоре и не будет"), Грета покривила душой. У ее сверстников, которые по примеру своего "экологического гуру" бросили занятия ради участия в акциях протеста, будущего действительно может не оказаться. Но отнюдь не из-за грядущих проблем с климатом, а в связи с отсутствием образования: ведь предназначенное на него время они тратят, по примеру Тунберг, на протестные акции. Иное дело Грета: ей проблемы с образованием в краткосрочной перспективе точно не повредят - она уже давно монетизировала свою популярность.

И если шведка не совершит репутационных ошибок типа пластиковой соломки во рту или иного нарушения артикулированных ею ранее доктрин, то, повзрослев, она имеет все шансы войти в большую политику. Впрочем, по мнению Suddeutsche Zeitung, поскольку требования Греты по защите климата выполнить невозможно, то, столкнувшись с реальностью, она будет обречена на провал и забвение.

Яхта Malizia II, на которой Грета Тунберг две недели добиралась до Нью-Йорка, стоит пять миллионов долларов. Фото: team-malizia.com

Пока же Тунберг успешно снимает сливки со своей известности, заставляя политиков по всему миру задаваться вопросом: кто стоит за движением подростков, выходящих на демонстрации с призывом обеспечить защиту от климатических изменений. "Трудно представить, что после долгих лет без какого-либо влияния извне детям по всей Германии вдруг пришла в голову мысль, что они должны стать частью этого движения (движение "Пятницы без будущего", созданного Тунберг. - Ред.) цитирует Forbes канцлера Германии Ангелу Меркель.

А что Грета? Она радуется возможности не ходить в школу (и здесь у нее появилось множество последователей), рассчитывает в будущем на Нобелевскую премию и предупреждает: "Будущие поколения не смогут вернуть то, что мы уничтожаем сейчас".

Причем этот подростковый эпатаж находит отклик во взрослом мире. Так, согласно проведенному в Швеции исследованию, местные жители, всегда любившие отдыхать в солнечных странах, перестали размещать в соцсетях фотографии тех мест, где они побывали и куда добирались на самолете. Более того, как пишет французская Le Monde, публичное обсуждение шведами отдыха за рубежом, например в Таиланде, стало запретным и даже неприличным. А все потому, что под влиянием Тунберг, в стране набрало обороты движение "Стыд от полетов", вызванное чувством вины за экологический ущерб, который наносят самолеты природе. К этому психозу Грета, которая призывает своих сторонников отказаться от услуг авиации и передвигаться поездами, имеет непосредственное отношение.