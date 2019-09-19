На страницах французской "Фигаро" президент Института Сапиенса Оливье Бабо назвал юную шведку "символом страны, где эмоции имеют приоритет над разумом". А ее реплики в поддержку "зеленых" идей - мантрами, которые внушили ей взрослые манипуляторы. Тем не менее коллективный психоз вокруг Греты не спадает - он набирает обороты. Ее незатейливые, на уровне средней школы, лозунги - снизить вчетверо потребление энергии к 2050 году или стопроцентно перейти на возобновляемые источники энергии - становятся символами новой "экологической религии", а сама шведка - ее гуру. Все это "сектантство" быстро обрастает политиками, увидевшими в поддержке безграмотной, но вместе с тем фанатичной "мессии" отличную возможность поживиться молодежным электоратом. Так что не удивляет, что в Нью-Йорке, куда в четверг Грета Тунберг прибыла из Европы на специальной обладающей повышенной экологичностью яхте, она встретилась с экс-президентом США Бараком Обамой и конгрессменами. Мировые СМИ с придыханием цитируют выступление шведки: "Я передаю вам этот отчет в качестве своего свидетельства, потому что не хочу, чтобы вы слушали меня. Я хочу, чтобы вы слушали ученых, и чтобы вы объединились вокруг науки".
В одном Грета права: слушать выступления малознающей девицы, бросившей учебу ради хайпа и пиар-барышей, вряд ли кому-то интересно, кроме таких же не желающих получать знания, но при этом предъявляющих претензии миру ее последователей. Не менее сатиричен и призыв Тунберг объединиться вокруг науки, о достижениях которой сама "гуру" не имеет ни малейшего понятия. После встречи с Гретой бывший американский лидер Барак Обама написал в Twitter, что "Тунберг уже стала одной из величайших защитниц планеты". Он серьезно? А ведь ранее эту не захотевшую продолжать учебу школьницу приглашали выступить со своими откровениями на форуме в Давосе и в Европарламенте...
В 1974 году во Франции появилось слово "экофеминизм", которое означало связь между угнетением природы и женщин. Виновным в этом явлении был назначен патриархат и капитализм. Весьма любопытное исследование провел четыре года назад исследовательский центр Pew в 11 странах мира. Он выяснил, что женщины существенно больше заботятся об изменениях климата, и они воспринимают связанные с ним потрясения как вред нанесенный им лично. Эту тенденцию подтвердили итоги выборов в Европарламент: во Франции за экологическую партию EELV голосовало вдвое больше женщин, чем мужчин. Сформировав "экотревожность" в обществе, Грета Тунберг оказалась востребованной теми силами, кто использует в своих интересах спровоцированные шведкой у молодежи фобии. "Крайние левые увидели в Тунберг способ оправдать свою борьбу против свободы и рынка. А эффективные лобби промышленников используют ее для продажи своих "зеленых" решений", - объясняет причину раскрученности шведской вечной школьницы французская Le Figaro.
Надо признать, что "муза краха", как называют Тунберг ее взрослые оппоненты, совсем не бедствует. В США она прибыла на яхте, стоящей пять миллионов долларов. А ее двухнедельное плавание до Нью-Йорка, предположительно оплаченное княжеством Монако, обошлось бы простому обывателю минимум в 40 тысяч долларов. Так что, рассуждая о ненужности учебы ("зачем мне учиться для будущего, которого возможно вскоре и не будет"), Грета покривила душой. У ее сверстников, которые по примеру своего "экологического гуру" бросили занятия ради участия в акциях протеста, будущего действительно может не оказаться. Но отнюдь не из-за грядущих проблем с климатом, а в связи с отсутствием образования: ведь предназначенное на него время они тратят, по примеру Тунберг, на протестные акции. Иное дело Грета: ей проблемы с образованием в краткосрочной перспективе точно не повредят - она уже давно монетизировала свою популярность.
И если шведка не совершит репутационных ошибок типа пластиковой соломки во рту или иного нарушения артикулированных ею ранее доктрин, то, повзрослев, она имеет все шансы войти в большую политику. Впрочем, по мнению Suddeutsche Zeitung, поскольку требования Греты по защите климата выполнить невозможно, то, столкнувшись с реальностью, она будет обречена на провал и забвение.
Пока же Тунберг успешно снимает сливки со своей известности, заставляя политиков по всему миру задаваться вопросом: кто стоит за движением подростков, выходящих на демонстрации с призывом обеспечить защиту от климатических изменений. "Трудно представить, что после долгих лет без какого-либо влияния извне детям по всей Германии вдруг пришла в голову мысль, что они должны стать частью этого движения (движение "Пятницы без будущего", созданного Тунберг. - Ред.) цитирует Forbes канцлера Германии Ангелу Меркель.
А что Грета? Она радуется возможности не ходить в школу (и здесь у нее появилось множество последователей), рассчитывает в будущем на Нобелевскую премию и предупреждает: "Будущие поколения не смогут вернуть то, что мы уничтожаем сейчас".
Причем этот подростковый эпатаж находит отклик во взрослом мире. Так, согласно проведенному в Швеции исследованию, местные жители, всегда любившие отдыхать в солнечных странах, перестали размещать в соцсетях фотографии тех мест, где они побывали и куда добирались на самолете. Более того, как пишет французская Le Monde, публичное обсуждение шведами отдыха за рубежом, например в Таиланде, стало запретным и даже неприличным. А все потому, что под влиянием Тунберг, в стране набрало обороты движение "Стыд от полетов", вызванное чувством вины за экологический ущерб, который наносят самолеты природе. К этому психозу Грета, которая призывает своих сторонников отказаться от услуг авиации и передвигаться поездами, имеет непосредственное отношение.