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19.09.2019 20:26
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии "развалить" РФ

Текст: Александр Ленин

В Москве отреагировали на призыв посла Украины в Сербии "развалить" Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила украинскому дипломату "прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов".

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Захарова с осторожностью высказалась о будущем отношений России и Украины

"Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий", - написала она на своей странице в Facebook

Захарова сделала отсыл к публикациям украинского журналиста Дмитрия Гордона, который еще год назад разобрал в деталях механику "распада Украины". "Унитарная страна находится в процессе, который, по мнению ее же журналиста Дмитрия Гордона, может привести к распаду государства, и "от Украины останутся несколько кусков", - уточнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова подчеркнула, что в МИД Украины не в состоянии учитывать собственных просчетов. "Вместо работы над ошибками, киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли", - резюмировала она.

Ранее посол Украины в Белграде Александр Александрович призвал международное сообщество нацелиться на распад России. По его мнению, с Москвой невозможно цивилизованно договориться. Для разрушения российского государства, полагает украинский дипломат, не требуется вести военные действия. Конечного результата можно достичь за счет экономических ограничений.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины
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