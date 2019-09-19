Зампредседателя Мосгордумы избраны Николай Губенко и Степан Орлов

Заместителями председателя Московской городской думы избраны старейший депутат городского парламента Николай Губенко и Степан Орлов. За них проголосовало большинство парламентариев, процедура избрания была тайной.

Каждый из депутатов получил бюллетень, в котором напротив двух кандидатур заместителей необходимо было поставить галочку в графе "за" или "против". Председатель счетной комиссии МГД Людмила Гусева рассказала, что бюллетени получили 44 депутата и столько же бумаг насчитали в урне. За кандидатуру Губенко проголосовали 32 депутата, столько же поддержали Орлова.

Николаю Губенко 78 лет, он народный артист России и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки", старейший депутат Мосгордумы. Работал в городской думе пятого и шестого созывов.

Степан Орлов - кандидат экономических наук. Заведует кафедрой истории общественных движений и политических партий исторического факультета МГУ. Депутат Мосгордумы второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, а теперь и седьмого созывов.

Напомним, в четверг проходит первое заседание Мосгордумы седьмого созыва. Ее председателем избран Алексей Шапошников.