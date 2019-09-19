Зятя испанского короля отпустили из тюрьмы на волонтерские работы

Зять испанского короля Филиппа VI, супруг его младшей дочери инфанты доньи Кристины, Иньяки Урдангарин впервые покинул стены тюрьмы после того, как летом 2018 года был приговорен к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве и присвоении шести миллионов евро.

Как пишет El Pais, этот день Урдангарин проведет в местечке Посуэло-де-Аларкон под Мадридом, ухаживая за инвалидами в местном центре для людей с ограниченными способностями, в основном с нарушениями интеллекта. Для этого за ним был выслан специальный автомобиль, чтобы спрятать родственника короля от камер журналистов, которые дежурили у ворот исправительного учреждения.

По словам директора медицинского центра Франсиско Санчеса, Урдангарин будет помогать ухаживать за инвалидами дважды в неделю - по вторникам и четвергам. В центре проживают 114 человек, часть из них может передвигаться только в инвалидных колясках, поэтому помощь волонтеров крайне необходима. Для них организованы спортивные мероприятия, и опыт бывшего спортсмена придется очень кстати (Урадангарин - двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной Испании по гандболу). Санчес также отметил, что решение взять осужденного на работу в качестве волонтера было принято вовсе не из-за его имени, в центре готовы принять помощь любого человека.

За пределами тюрьмы Урдангарин сможет проводить по восемь часов в день, согласно решению судьи. При этом добираться до медицинского центра, который расположен в 103 километрах от исправительного учреждения, он будет за собственные средства.

Супруг инфанты Кристины входил в состав руководства института Noos, некоммерческой организации, занимавшейся проведением различных спортивных мероприятий. Урдангарин и его партнер Диего Торрес убеждали администрации различных городов и автономных сообществ подписывать договоры с этим институтом. Организация сильно завышала стоимость контрактов на проведение мероприятий, а полученные средства направлялись в коммерческие фирмы, включая Aizoon, владельцами которой были инфанта Кристина и ее супруг.

Дело возбудили в 2011 году, а окончательный вердикт по нему вынесли лишь в 2018-м. Изначально прокуратура Балеарских островов требовала назначить Урдангарину наказание в виде 19,5 лет тюремного заключения. Однако Верховный суд пиренейского королевства приговорил зятя короля Испании к значительно меньшему сроку - пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Примечательно, что тюремный срок оказался даже меньше, чем постановил суд предыдущей инстанции - суд Пальмы-де-Майорки приговорил Урдангарина к шести годам и трем месяцам лишения свободы, обвинение же хотело увеличить этот срок до десяти лет и обжаловало приговор.

При этом Урдангарину было разрешено самостоятельно определить место, где он будет отбывать наказание, и в результате он выбрал тюрьму в местечке Бриева провинции Авила, недалеко от Мадрида. Особую пикантность придает тот факт, что тюрьма женская. В ней есть лишь небольшой модуль, предназначенный для мужчин. До того, как там поселился Урдангарин, он пустовал, хотя в целом в учреждении отбывают наказание около 200 заключенных. Хотя прошел уже год, супруг инфанты Кристины там сидит все еще один.