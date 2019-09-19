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19.09.2019 13:35
Рубрика: В мире

Зятя испанского короля отпустили из тюрьмы на волонтерские работы

Текст: Юрий Когалов

Зять испанского короля Филиппа VI, супруг его младшей дочери инфанты доньи Кристины, Иньяки Урдангарин впервые покинул стены тюрьмы после того, как летом 2018 года был приговорен к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве и присвоении шести миллионов евро.

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Как пишет El Pais, этот день Урдангарин проведет в местечке Посуэло-де-Аларкон под Мадридом, ухаживая за инвалидами в местном центре для людей с ограниченными способностями, в основном с нарушениями интеллекта. Для этого за ним был выслан специальный автомобиль, чтобы спрятать родственника короля от камер журналистов, которые дежурили у ворот исправительного учреждения.

По словам директора медицинского центра Франсиско Санчеса, Урдангарин будет помогать ухаживать за инвалидами дважды в неделю - по вторникам и четвергам. В центре проживают 114 человек, часть из них может передвигаться только в инвалидных колясках, поэтому помощь волонтеров крайне необходима. Для них организованы спортивные мероприятия, и опыт бывшего спортсмена придется очень кстати (Урадангарин - двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной Испании по гандболу). Санчес также отметил, что решение взять осужденного на работу в качестве волонтера было принято вовсе не из-за его имени, в центре готовы принять помощь любого человека.

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За пределами тюрьмы Урдангарин сможет проводить по восемь часов в день, согласно решению судьи. При этом добираться до медицинского центра, который расположен в 103 километрах от исправительного учреждения, он будет за собственные средства.

Супруг инфанты Кристины входил в состав руководства института Noos, некоммерческой организации, занимавшейся проведением различных спортивных мероприятий. Урдангарин и его партнер Диего Торрес убеждали администрации различных городов и автономных сообществ подписывать договоры с этим институтом. Организация сильно завышала стоимость контрактов на проведение мероприятий, а полученные средства направлялись в коммерческие фирмы, включая Aizoon, владельцами которой были инфанта Кристина и ее супруг.

Дело возбудили в 2011 году, а окончательный вердикт по нему вынесли лишь в 2018-м. Изначально прокуратура Балеарских островов требовала назначить Урдангарину наказание в виде 19,5 лет тюремного заключения. Однако Верховный суд пиренейского королевства приговорил зятя короля Испании к значительно меньшему сроку - пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Примечательно, что тюремный срок оказался даже меньше, чем постановил суд предыдущей инстанции - суд Пальмы-де-Майорки приговорил Урдангарина к шести годам и трем месяцам лишения свободы, обвинение же хотело увеличить этот срок до десяти лет и обжаловало приговор.

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При этом Урдангарину было разрешено самостоятельно определить место, где он будет отбывать наказание, и в результате он выбрал тюрьму в местечке Бриева провинции Авила, недалеко от Мадрида. Особую пикантность придает тот факт, что тюрьма женская. В ней есть лишь небольшой модуль, предназначенный для мужчин. До того, как там поселился Урдангарин, он пустовал, хотя в целом в учреждении отбывают наказание около 200 заключенных. Хотя прошел уже год, супруг инфанты Кристины там сидит все еще один.

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