5 самых запоминающихся ролей Софи Лорен

Сегодня одна из самых известных актрис Софи Лорен отмечает 85-летие. Ее путь к успеху сам по себе мог бы стать сценарием для фильма, в котором Лорен (урожденная Шиколоне) сыграла бы главную роль: девочка, у которой не было игрушек, которую в детстве из-за высокого роста называли "Жердочкой", становится настоящей дивой, любимицей таких режиссеров, как Витторио де Сика и Чарли Чаплин, секс-символом второй половины ХХ века.

В день рождения вспоминаем ярчайшие роли актрисы.

София / "Золото Неаполя"

Черно-белая картина Витторио де Сика, состоящая из шести новелл, на которые режиссера вдохновили сюжеты из жизни - от ярких, драматических или комических до невероятно прозаичных историй: о желании проигравшегося в карты вновь ввязаться в азартную игру; об организации безутешной матерью похорон ребенка; о потере неверной женой кольца своего мужа. Как раз в последней новелле Софи Лорен исполнила главную роль: она окунулась в свою стихию, сыграв энергичную неаполитанскую лавочницу. Актриса, детство которой прошло в небольшой деревушке недалеко от Неаполя, прекрасно умела вживаться в образ "человека из народа" и в картине де Сика сверкнула благодаря этому таланту.

Чезира / "Чочара"

Спустя несколько лет Софи Лорен удостоилась премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме Витторио де Сика "Чочара", став первой актрисой, получившей эту премию за фильм не на английском языке. Военная драма стала экранизацией одноименного романа Альберто Моравиа о том, как две женщины - мать и дочь - пытаются спастись от ужасов Второй мировой войны. К слову, 26-летняя Софи Лорен исполнила в фильме роль матери и доказала профессиональному сообществу, что она может быть серьезной драматической актрисой.

Аделина Сбарати / Анна Мольтени / Мара / "Вчера, сегодня, завтра"

Сотрудничество режиссера Витторио де Сика и Софи Лорен было невероятно плодотворным: после триумфа "Чочары" они поработали над фильмом "Вчера, сегодня, завтра", состоящим из трех новелл, действие которых разворачивается в Риме, Неаполе и Милане. Партнером Лорен стал Марчелло Мастроянни, с которым спустя 30 лет они иронично процитировали сцену стриптиза, ставшую одним из самых знаменитых эпизодов в кинематографе.

Филумена Мартурано / "Брак по-итальянски"

Картина "Брак по-итальянски" стала одной из самых популярных мелодрам в истории кинематографа. В центре сюжета - история девушки из публичного дома (Софи Лорен), которая с первого взгляда влюбляется в Доменико Сориано (Марчелло Мастроянни). Тот, в свою очередь, даже спустя 20 лет не собирается прекращать интимные встречи с героиней, но и не собирается жениться на ней, отдавая предпочтение кассирше из магазина. Пожалуй, главной моралью этой картины Витторио де Сика может стать принцип: не ищите счастья на стороне, когда оно у вас уже есть.

Джованна / "Подсолнухи"

Ленту "Подсолнухи" Витторио де Сика снимал в СССР, там же должна была состояться премьера. Однако когда у советского руководства появились претензии к уже состоявшейся картине (оно требовало убрать кадры с кладбищем итальянских солдат), премьерный показ "Подсолнухов" перенесли в Рим. В военной драме вновь блеснули Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, которые окончательно завоевали любовь советских зрителей, когда картина добралась до отечественных экранов. По сюжету, героиня Софи Лорен Джованна отправляется в Советский Союз на поиски возлюбленного, который без вести пропал на Восточном фронте, где любящую жену ожидает отнюдь не приятное открытие.