"Аэрофлот" вернул вип-залы пассажирам в нескольких городах

Авиакомпания "Аэрофлот" с 20 сентября возобновляет доступ для участников своей программы лояльности золотого уровня в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова.

Авиакомпании удалось договориться о доступе пассажиров с холдингом Виктора Вексельберга "Аэропорты регионов", куда входят воздушные гавани этих городов, сообщает РБК со ссылкой на информацию "Аэрофлота". Остальные СМИ уточняют, что на достижение компромисса повлияло снижение стоимости сервиса для авиакомпании.

Напомним, ранее "Аэрофлот" объявил, что оставляет VIP-залы только для "платиновых" пассажиров, а также тех, кто купил билет в бизнес-класс.

Владельцы золотой карты лишились доступа в бизнес-залы почти в 20 городах. Вместо этого им предоставили несколько тысяч "миль". Причиной стала высокая стоимость сервиса в VIP-залах российских аэропортов.