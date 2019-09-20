Актеры из "Теории Большого взрыва" сыграют вместе в новом сериале

"Доктор Шелдон Купер" Джим Парсонс и актриса Майем Биалик, экранная супруга названного в "Теории большого взрыва", вновь поработают тандемом. На этот раз - в ситкоме канала CBS "Карла" (Carla), ремейке милейшей английской комедии "Миранда" (Miranda).

Об этом пишет Deadline, уточняя, что Парсонс, с неимоверным облечением избавившийся от TBBT, и Биалик также выступят сопродюсерами проекта.

В центре сюжета - особа, которой вот-вот стукнет сорок. При этом женщина находится в непрерывной пикировке с матерью, поучающих дщерь, как жить, и давящей в плане замужества.

В итоге принципиальная Карла все отложенные на свадьбу деньги впуливает в собственное котокафе (в оригинале - в магазин дурацких сувениров и приколов). А что до лирической линии - она связана с другом молодости из соседнего заведения, по которому несчастная годами сохнет.

"Миранда" с Мирандой Харт ("Вызовите акушерку", "Шпион") и Томом Эллисом ("Люцифер") в главных ролях выходила с 2009 по 2015 год (три сезона + спецэпизоды) и была принята крайне тепло.