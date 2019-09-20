Более 3 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому и математике

Сегодня более трех тысяч учеников будут сдавать ЕГЭ по русскому языку и базовой математике: завершается дополнительный период государственного экзамена 2019 года.

Большинство ребят пишут сегодня именно математику. Причем из них более 2,5 тысячи - выпускники текущего года, которые не справились с ЕГЭ летом или пропустили его по какой-то причине. У выпускников сегодня последний шанс выполнить задания хотя бы на "тройку" и все-таки получить школьный аттестат.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа.

Русский пишут всего 260 участников, в том числе 237 выпускников текущего года. Продолжительность экзамена - 3,5 часа. Работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

Практически во всех пунктах проведения экзаменов в 77 регионах России будет организовано онлайн-видеонаблюдение и использование технологии печати полного комплекта заданий в аудиториях.