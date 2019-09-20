Более 900 авиарейсов отменили в США из-за шторма

На американский штат Техас обрушился тропический шторм "Имельда". Губернатор Грег Эбботт объявил режим чрезвычайной ситуации.

Из-за ураганного ветра в аэропортах города Хьюстон отменены более 900 авиарейсов. Ливни привели к наводнениям. Улицы затоплены. Автомобили стоят, погруженные в воду на глубину более одного метра.

Полицейские и пожарные эвакуируют жителей подтопленных домов. В округе Джефферсон мужчина погиб, пытаясь спасти свою лошадь. Его ударило током, сообщает телеканал ABC.

Центр атмосферного вихря сейчас находится в 210 километрах к северо-западу от Хьюстона. Тропический шторм движется на север со скоростью 6,3 м/с.

RIGHT NOW: intense rain & thunder hits area around Houston Emergency Center!! #abc13 is streaming #houwx coverage LIVE _👉🏼👉🏼https://t.co/8Jj0Kqyygr pic.twitter.com/IOuDK4UnTJ — Miya Shay (@ABC13Miya) September 19, 2019