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20.09.2019 15:32
Рубрика: Экономика

ЦБ: Овощи в этом году могут начать дорожать раньше обычного

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Аносов Владимир/РГ Фото: Аносов Владимир/РГ
Фото: Аносов Владимир/РГ

Цены на овощи в этом году могут начать сезонное повышение раньше обычного из-за более раннего пика урожайности, отмечается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

Фото: REUTERS
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Авторы доклада обращают внимание на уже начавшийся раньше обычного рост цен на огурцы. Он последовал после значительного удешевления продукции в предыдущие месяцы. "Это может сигнализировать о предстоящем более раннем, чем обычно, росте цен и на другие виды плодоовощной продукции", - отмечается в бюллетене.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 3 по 9 сентября снизились на 2,7 процента. В сопоставимую неделю прошлого года овощи и фрукты в среднем дешевели немного быстрее, когда динамика составляла минус 2,9 процента, приводит данные статистики ЦБ.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Центральный банк Цены на продукты
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