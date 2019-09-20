ЦБ: Овощи в этом году могут начать дорожать раньше обычного

Цены на овощи в этом году могут начать сезонное повышение раньше обычного из-за более раннего пика урожайности, отмечается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

Авторы доклада обращают внимание на уже начавшийся раньше обычного рост цен на огурцы. Он последовал после значительного удешевления продукции в предыдущие месяцы. "Это может сигнализировать о предстоящем более раннем, чем обычно, росте цен и на другие виды плодоовощной продукции", - отмечается в бюллетене.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 3 по 9 сентября снизились на 2,7 процента. В сопоставимую неделю прошлого года овощи и фрукты в среднем дешевели немного быстрее, когда динамика составляла минус 2,9 процента, приводит данные статистики ЦБ.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.