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20.09.2019 15:00
Рубрика: Экономика

ЦБ заявил о проблемах с рабочей силой в России

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В России становится меньше рабочей силы. Об этом идет речь в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

За год показатель снизился на 0,9 процента или 0,67 миллиона человек. При этом численность экономически неактивного населения выросла на 1,1 процента или 0,48 миллиона человек, отмечают авторы бюллетеня.

Фото: iStock
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Они также добавляют, что наряду со снижением предложения на рынке труда в 2019 году проявляются признаки замедления роста спроса. Заявленные вакансии на бирже труда в июне показали наименьший темп роста за последние несколько лет: потребность работодателей в работниках выросла всего на 1,3 процента. Другой показатель - количество размещенных вакансий на портале HeadHunter - также демонстрирует слабую по сравнению с предыдущими годами динамику.

Замедление роста вакансий отражает замедление экономического роста в первом полугодии 2019 года. Изменение потребности работодателей в работниках сильно коррелировано с динамикой ВВП, подчеркивается в бюллетене.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Экономика Работа Занятость Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок труда
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