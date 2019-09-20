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20.09.2019 12:18
Рубрика: Культура

Генетики воссоздали облик денисовского человека

Текст: Денис Передельский
Фото: Maayan Harel / Hebrew University of Jerusalem Фото: Maayan Harel / Hebrew University of Jerusalem
Фото: Maayan Harel / Hebrew University of Jerusalem

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима реконструировали облик денисовской женщины, использовав впервые полученные данные анализа ДНК этого вымершего подвида человека.

Исследование опубликовано в журнале Cell, а коротко о нем рассказывает Phys.org. До сих пор о том, как выглядел денисовский человек, который жил одновременно с неандертальцами и современными людьми порядка 100 тысяч лет назад, можно было только догадываться.

Вся мировая коллекция останков денисовцев включает в себя мизинец, три зуба и нижнюю челюсть. Однако этого ученым хватило, чтобы впервые воссоздать облик денисовского человека.

Фото: Johnny Bugeja/Gibraltar Chronicle
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Реконструировать внешность и скелетную анатомию помогли генетики. Они извлекли ДНК из фаланг мизинца, найденного, кстати, в алтайской пещере. Кроме того, исследователи провели генетический анализ двух неандертальцев, пяти древних людей, 55 наших современников и пяти шимпанзе.

Оказалось, что денисовцы во многом напоминали неандертальцев, в некоторых чертах походили на нас, а в других чертах были уникальны. Всего исследователи выявили 56 анатомических особенностей, по которым денисовцы отличались от современных людей и неандертальцев. Из них 34 особенности были найдены в строении черепа.

Он был шире, чем у современных людей и неандертальцев. Вероятно, у денисовцев также была более длинная зубная дуга. При этом у денисовцев, как и у неандертальцев, было удлиненное лицо и широкий таз.

Используя данные генетического анализа, ученым впервые удалось воссоздать облик денисовского человека. Оказалось, что мизинец принадлежал молодой женщине.

Фото: pixabay.com
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Кстати, пока генетики работали над своей статьей, вышло еще одно исследование. Оно было посвящено изучению фрагмента нижней челюсти денисовца, найденного в Китае. В нем давалось детальное описание этой кости.

Примечательно, что результаты обоих исследований совпали - воссозданная генетиками челюсть полностью соответствует описанию в параллельном исследовании.

Впрочем, ученые отмечают, что не могут быть на 100 процентов уверены, что денисовский человек выглядел именно так. Материала для анализа оказалось мало. Но все равно сделан настоящий прорыв в сфере изучения этого подвида человека.

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