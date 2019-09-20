Дина Аверина завоевала тринадцатое золото на ЧМ

Россиянка Дина Аверина выиграла золото в индивидуальном многоборье на проходящем в Баку чемпионате мира по художественной гимнастике. Эта награда стала 13-й для 21-летней спортсменки.

В пятницу на чемпионате мира по художественной гимнастике были разыграны медали и олимпийские лицензии в индивидуальном многоборье. Уверенную победу одержала Дина Аверина, набравшая 91,400 балла. Серебро досталось еще одной представительнице России Арине Авериной - 91,100, замкнула тройку призеров представительница Израиля Линой Ашрам - 89,700.

Для Дины Авериной это золото стало пятым на нынешнем чемпионате мира и 13-м в карьере. Помимо этого она стала пятой в истории гимнасткой, которой удавалось выиграть личное многоборье на трех чемпионатах мира.

Помимо этого Дина и Арина Аверины завоевали две олимпийские путевки на Игры-2020 в Токио.