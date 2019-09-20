Горячее питание в начальной школе станет обязательным

В Госдуму внесен законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Авторами инициативы стали главы верхней и нижней палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций.

О внесении документа журналистам сообщил председатель Госдумы. Володин пояснил, что законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы. Кроме того, конкретизируются особенности качественного, а главное - безопасного питания учащихся младших классов.

"Нормами законопроекта мы четко определяем обязательность обеспечения школьников горячим питанием", - сообщил он.

Парламентарий подчеркнул, что здоровье детей - приоритет и для родителей, и для государства. "Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием", - уверен спикер.

По словам Вячеслава Володина, идея была поддержана президентом России и правительством.

Тема обеспечения школьников горячим питанием стала одной из самых обсуждаемых в рамках выступления главы правительства с отчетом в Госдуме в апреле этого года. Дмитрий Медведев заявил о разработке предложений на эту тему. "Наши дети проводят в школе большую часть времени, а значит - у них должно быть полноценное, сбалансированное горячее питание, - заявил он. - И нормы этого питания должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам, по фруктам".

Эту тему ранее активно поднимали во фракции "Единая Россия". Ее руководитель Сергей Неверов отметил, что не все регионы финансово готовы к затратам на обеспечение всех школ горячим питанием. "На это необходимы федеральные ресурсы в виде различных форм поддержки", - добавил он.

Пока что регионы сами определяют порядок обеспечения питанием школьников - в ряде регионов им в той или иной мере обеспечиваются все школьники, где-то - лишь льготные категории. В апреле в Госдуме приводились данные, что даже льготники охвачены одноразовым горячим питанием только на 64%. При этом почти половина родителей дает детям в школу домашнюю еду. Большинство детей берет с собой в школу сухой перекус и снеки, горячее питание носят лишь 9% детей. По мнению экспертов, это свидетельство кризиса системы социального питания.