Горячее питание в начальной школе станет обязательным

Новости

На Сахалине медведь смертельно ранил мужчину 09:40
В Прикамье завели дело по факту расстрела собак 09:33
Федпроект "Цифровое госуправление" укрепляет команду 09:25
СМИ: ЦБ будет использовать биометрию при обслуживании юрлиц 09:20
Три стихии: тест-драйв кроссоверов Jaguar в Словении 09:00
Канадские дипломаты на Кубе могли пострадать от средств фумигации 08:57
В Хабаровске директора коммунальной организации осудили за смерть ребенка 08:52
Охотничьи животные в России подорожали в 400 раз 08:33
Toyota опровергла информацию о новом Land Cruiser 08:18
В Приморье леопардесса Катюша родила двух котят 08:08
Роскачество нашло пестициды в детском яблочном пюре 08:00
Задержанные в Японском море экипаж и суда КНДР доставлены в Находку 07:42
Более 3 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому и математике 07:37
Вулкан Шивелуч засыпал пеплом два населенных пункта Камчатки 07:36
Португалия приблизилась к РФ в таблице УЕФА после фиаско наших клубов 07:22
СМИ: Россияне могут лишиться сразу нескольких праздников 07:21
В Вашингтоне один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы 06:50
Ученые выяснили, как влияют на организм всего две недели "на диване" 06:34
В Калифорнии мужчина покончил с собой в головном офисе Facebook 06:33
Названы четыре ранних симптома рака головного мозга 06:23
Крымчанин снял на видео пролет Су-27 между скал Мангупа 06:20
Турецкий повар облил россиян горящим маслом 06:01
Военные Колумбии задержали восемь тонн кокаина на подводной лодке 05:43
Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена 05:08
Тропический шторм "Имельда" затопил Техас 05:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
20.09.2019 09:23
Рубрика: Власть

Горячее питание в начальной школе станет обязательным

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Авторами инициативы стали главы верхней и нижней палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О внесении документа журналистам сообщил председатель Госдумы. Володин пояснил, что законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы. Кроме того, конкретизируются особенности качественного, а главное - безопасного питания учащихся младших классов.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Новые требования для школьных учебников примут до конца октября

"Нормами законопроекта мы четко определяем обязательность обеспечения школьников горячим питанием", - сообщил он.

Парламентарий подчеркнул, что здоровье детей - приоритет и для родителей, и для государства. "Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием", - уверен спикер.

По словам Вячеслава Володина, идея была поддержана президентом России и правительством.

Тема обеспечения школьников горячим питанием стала одной из самых обсуждаемых в рамках выступления главы правительства с отчетом в Госдуме в апреле этого года. Дмитрий Медведев заявил о разработке предложений на эту тему. "Наши дети проводят в школе большую часть времени, а значит - у них должно быть полноценное, сбалансированное горячее питание, - заявил он. - И нормы этого питания должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам, по фруктам".

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В Роскачестве рассказали об идеальном завтраке для школьника

Эту тему ранее активно поднимали во фракции "Единая Россия". Ее руководитель Сергей Неверов отметил, что не все регионы финансово готовы к затратам на обеспечение всех школ горячим питанием. "На это необходимы федеральные ресурсы в виде различных форм поддержки", - добавил он.

Пока что регионы сами определяют порядок обеспечения питанием школьников - в ряде регионов им в той или иной мере обеспечиваются все школьники, где-то - лишь льготные категории. В апреле в Госдуме приводились данные, что даже льготники охвачены одноразовым горячим питанием только на 64%. При этом почти половина родителей дает детям в школу домашнюю еду. Большинство детей берет с собой в школу сухой перекус и снеки, горячее питание носят лишь 9% детей. По мнению экспертов, это свидетельство кризиса системы социального питания.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу
Лавров: США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе
Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ
Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ
СМИ: Россияне могут лишиться сразу нескольких праздников