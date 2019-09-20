Дни духовной культуры РФ в Беларуси напомнят об исторической памяти

По мнению министра культуры Беларуси Юрия Бондаря, дни духовной культуры России в Республике Беларусь напомнят об общей исторической памяти двух народов. Таким мнением он поделился на пленарном заседании "Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народов", которое состоялось в рамках крупного международного проекта в Доме Москвы в Минске.

"В этом году мы подошли к очередному историческому рубежу - 75-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Беларуси", - цитирует БЕЛТА министра культуры, который также напомнил, что в следующем году две страны будут отмечать еще одну важнейшую дату - 75-ю годовщину Великой Победы. Бондарь обратил внимание на то, что народы России и Беларуси можно назвать не иначе как братскими: их объединяют не только славянские корни и богатые культурные традиции, но и многовековая история доброго соседства. Поэтому важно хранить историческую память об общем прошлом двух стран.

Дни духовной культуры России стартовали в Минске 19 сентября. В рамках двухстороннего проекта пройдут круглые столы, на которых обсудят актуальным вопросам сохранения духовной и исторической общности двух народов, ряд деловых встреч, а также экскурсии и выставки, посвященные Александру Невскому и Федору Достоевскому.