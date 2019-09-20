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20.09.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Доллар вступил на путь ослабления

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

- Российская валюта продолжила укрепление после непродолжительного отката во вторник. Наиболее воодушевляющим для покупателей стало то, что рубль развернулся в среду на фоне падающей нефти и весьма неровно растущих рынков. Пока можно констатировать, что в начале недели курс снижался за счет непродолжительной фиксации прибыли, но к концу дня в четверг господствующий тренд вернулся, и рост продолжился.

Фото: iStock
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Отметим, что к началу сентября пара "доллар-рубль" подходила с важной отметкой на 67, укрепление выше которой могло бы означать новую ступень на пути ослабления рубля. Однако российская валюта удержалась внутри этого канала и бодрым шагом дошла до нижней части торгового диапазона, прямиком к отметке 64. Падение ниже потенциально открывает путь по направлению к 62,5, куда доллар падал в июне-июле.

Фото: iStock
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Как это ни удивительно отмечать в конце года, но у российской валюты есть не только шанс не ослабеть значительно, но и "карты в руки", чтоб укрепиться еще больше. Конечно, если экономические данные крупных мировых экономик оправдают те оптимистичные ожидания, которые закладываются в котировки в этом месяце - в расчете, что стимулы центробанков и правительств крупнейших мировых экономик сработают.

На наш взгляд, эти ожидания выглядят чрезмерно оптимистично и игнорируют уже нанесенный ущерб мировой торговле от введенных тарифов и череды неудач в переговорах США и Китая. Тем не менее пока эти настроения нарастают, рубль вполне может пользоваться спросом, укрепляясь, либо оставаясь на месте, в области 62-64 за доллар и 70-71 за евро.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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