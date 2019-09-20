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20.09.2019 15:40
Рубрика: Культура

На севере Китая обнаружен один из древнейших городов мира

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские и американские ученые установили возраст доисторического поселения, обнаруженного в китайской Северной автономной области Внутренняя Монголия. Он составил около 9000 лет, что делает это поселение одним из древнейших в мире.

Как сообщает агентство "Синьхуа", возраст объекта был установлен передовым методом радиоуглеродного датирования. Китайским исследователям в этом помогли сотрудники американской лаборатории.

Фото: Juan Karita / Associated Press
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Речь идет о доисторическом поселении на археологическом участке Симагу, обнаруженном в округе Хуаде. Ученые сразу определили, что объект был возведен в эпоху неолита. Анализ позволил уточнить возраст - он составил около 9000 лет.

"Эти руины изначально считались самым ранним местом поселения неолитического периода, когда-либо найденным в обширных степях Северного Китая, - говорит сотрудник регионального Института культурных реликвий и археологии Бао Цинчуань. - Это открытие имеет большое значение для китайской археологии".

По его словам, всего с 2017 по 2019 год исследователи обнаружили 19 доисторических домов и 19 же очагов, которые были расположены под открытым небом. Общая раскопанная площадь поселения превышает 2200 квадратных метров.

Ученые отмечают, что все дома имеют разную форму, среди них есть и круглые, и прямоугольные сооружения. Кроме того, из руин Симагу извлечено более 4000 артефактов, таких как каменные орудия, изделия из костей животных и фрагменты керамики.

Археологи говорят о сходстве этого объекта с руинами Юмин - еще одним доисторическим поселением, найденным ранее в том же регионе. Они предполагают, что оба поселения мог использовать один и тот же клан. Весной и летом люди жили в Симагу, а на зиму переезжали в Юмин.

"Это открытие может дать археологам ключ к пониманию происхождения культуры эпохи неолита и появления первобытного земледелия и животноводства в Северном Китае", - резюмирует Бао.

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