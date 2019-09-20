Эксперты IP Академии обсудили защиту средств индивидуализации в цифровой среде

Темой очередной сессии крупнейшей образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии стала защита логотипов, товарных знаков, фирменного стиля и других средств индивидуализации в цифровой среде. Коллизии и нюансы борьбы со злоупотреблениями в этой сфере обсудили профессор, президент юридической фирмы "Интернет и Право" Антон Серго, руководитель Практики интеллектуальной собственности "КИАП", патентный поверенный Елена Буранова, управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра и кандидат юридических наук, партнер Nevsky IP Law, патентный поверенный Кирилл Митягин. Модерировала дискуссию руководитель проектов Ассоциации IPChain Владислава Корнева.

Открывая дискуссию, Владислава Корнева заметила, что наши представления о рынке контрафакта полностью трансформировались за считанные годы: "Если раньше контролировать объем контрафактной продукции и бороться с ней можно было путем регулярных рейдов на всякие сомнительные площадки вроде Черкизовского рынка, то сейчас торговля контрафактом переместилась в интернет, причем даже не в онлайн-магазины, а в социальные сети. Первый российский пользователь был зарегистрирован в Instagram в 2012 году, а сегодня мы покупаем бренды через Instagram, и это наша современность". Она добавила, что оценить объемы торговли в социальных сетях трудно, однако, по данным "Яндекс-кассы", на март 2018 года он составлял порядка 600 млрд рублей.

Партнер Nevsky IP Law, патентный поверенный Кирилл Митягин в своем выступлении заострил внимание на том, что в современном мире главную опасность представляют не профессиональные преступники, создающие мошеннические сайты-клоны и торгующие контрафактом, которым все равно в конечном счете невозможно противостоять, а индифферентная позиция держателей инфраструктуры, где подобное может развиваться. Так, "Яндекс" не спешит удалять из выдачи мошенническую рекламу или предложения контрафакта, перенаправляя правообладателей в суды, отмечает Митягин.

Доменные споры - один из ключевых сюжетов в том, что касается средств индивидуализации и их защиты. Юридически домены - не ОИС, однако де факто они именно индивидуализируют бренд. Вряд ли компания Apple закрыла бы глаза на существование сайта apple.com, не связанного с ее продукцией. Однако подобные споры ведутся в России и в мире уже не одно десятилетие.

Профессор, президент юридической фирмы "Интернет и Право" и известный специалист по доменным спорам Антон Серго видит в судебной практике устойчивый тренд. "Тенденция такова, что в конфликте владельца средства индивидуализации и обладателя доменного имени суд почти всегда встает на сторону обладателя доменного имени. То победоносное шествие владельцев товарных знаков, которое началось почти 20 лет назад, теперь распространяется и на другие средства индивидуализации, потому что суды успешно защищают права и владельцев фирменных, коммерческих наименований", - сказал он.

В других спорах правообладатели зачастую не так успешны, как в судах с владельцами доменных имен. Об этом рассказала руководитель Практики интеллектуальной собственности "КИАП", патентный поверенный Елена Буранова: "Несмотря на то, что клиенты и работодатели любят жизнерадостных и оптимистичных юристов, я, наверное, продолжу тезис о том, что судебная защита - не такой уж эффективный способ защиты прав, и регистрация товарного знака - не панацея. Как показывает последняя правоприменительная и судебная практика, правообладателю не так просто защитить свои нарушенные права. К сожалению, суды очень формально следуют букве закона и не рассматривают дело, что называется, по правосправедливости. Алгоритм, который правообладатель должен выполнить, чтобы собрать доказательную базу, ресурсы, которые он должен на это потратить, - все это порой несопоставимо с финансовой компенсацией в случае успешного исхода разбирательства".

Буранова уточнила, что компенсация обычно составляет от 100 до 500 тысяч рублей, и посоветовала взвешивать все за и против, прежде чем вступать в тяжбу.

Управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра, в свою очередь, отметила, что под средствами индивидуализации в цифровой среде стоило бы понимать не столько товарные знаки, сколько специфические цифровые активы, такие как аватарки, никнеймы, аккаунты в социальных сетях. Она привела в пример соцсети Deloitte и выразила сожаление в связи с тем, что такие объекты пока не могут получить полноценную правовую охрану в качестве элементов бренда. "Порой мы регистрируем в качестве товарного знака целые страницы сайтов. Для чего мы это делаем? Когда у нас есть возможность защищать свои средства индивидуализации в качестве охраняемых ОИС, мы получаем магическую силу товарного знака, мы можем контролировать сходство до степени смешения. Чтобы меня не только не клонировали один в один, но чтобы также не появлялось аккаунтов и страниц, сходных с моими", - пояснила эксперт.

IP Академия продлится до 20 сентября.