Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений

Представители Facebook заявили в пятницу, что компания приостановила работу "десятков тысяч" приложений, созданных около 400 разработчиками, в рамках расследования, последовавшего за скандалом с Cambridge Analytica, сообщает TheAssociatedPress.

Начиная с марта 2018 года Facebook начал изучать и анализировать приложения, которые имеют доступ к данным своих пользователей. Служебное расследование было инициировано после того, как выяснилось, что интернет-компания Cambridge Analytica использовала в своих целях незаконно полученные данные от миллионов пользователей Facebook через созданное ею приложение, а через них якобы пыталась повлиять на выборы в США.

Это привело к массированной компании в медиа против Facebook, а ее генеральный директор Марк Цукерберг был даже вызван для дачи показаний в конгрессом. Как отмечают эксперты, компания до сих пор пытается восстановить свою репутацию. Летом этого года Facebook договорился с Федеральной торговой комиссией США (FTC) о выплате рекордных 5 миллиардов долларов из-за нарушений конфиденциальности, вызванных скандалом с Cambridge Analytica.

В компании заявили, что соглашение с FTC поможет созданию своего собственного набора требований для контроля над разработчиками приложений. "Требуется, чтобы разработчики ежегодно удостоверяли свое соответствие нашей политике, а разработчики, которые этого не делают, будут привлекаться к ответственности", - сообщили в Facebook, добавив, что внутреннее расследование продолжается, и специалисты компании уже просмотрели миллионы приложений.

В компании пояснили, что полностью запретили несколько приложений и подала иски против некоторых фирм, в том числе в мае против южнокорейской Rankwave. В апреле Facebook подал в суд на LionMobi, базирующуюся в Гонконге, и JediMobi, с головным офисом в Сингапуре, которая, по словам представителей американской компании, создала приложения, заражавшие телефоны пользователей вредоносным ПО.