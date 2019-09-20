Федпроект "Цифровое госуправление" укрепляет команду

Минкомсвязь объявила кадровый конкурс департамента развития цифрового государства. Кандидаты, успешно прошедшие конкурс, станут частью команды проекта "Цифровое государственное управление" - одного из шести федеральных проектов национальной программы "Цифровая экономика".

Федеральный проект реализуется под руководством замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.

Наиболее известные направления проекта: "Суперсервисы" - комплексные проактивные цифровые услуги без визитов в госорганы и бумажных документов, "Цифровой профиль" - электронная идентификация граждан, а также "Госвеб" - единая экосистема государственных сайтов.

"Мы ждем неравнодушных, активных, целеустремленных и квалифицированных. Тех, кто хочет принять участие в создании современных цифровых государственных продуктов. Искренне считаю, что это реальная возможность вписать свое имя в историю страны", - отметил Максим Паршин.

Для участия в конкурсе нужно подать анкету и подготовить эссе на одну из профессиональных тем. Кандидатов, успешно прошедших первый этап, пригласят на интервью. Полную информацию о вакансиях, условиях и требованиях к кандидатам можно узнать на странице конкурса.