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20.09.2019 17:34
Рубрика: Экономика

Фонд "Инносоциум" принял участие в выставке "Конструкторское бюро АСИ"

18 сентября Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". В рамках мероприятия глава государства также посетил организованную АСИ выставочную зону инновационных проектов по ключевым направлениям АСИ, на одной из площадок которой была представлена социальная платформа Фонда Росконгресс.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Участие Фонда "Инносоциум" в мероприятии АСИ стало продолжением сотрудничества в области реализации совместных проектов. В дискуссии приняли участие глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, заместитель директора Фонда "Росконгресс", директор Фонда "Инносоциум" Елена Маринина и другие.

"Наша страна богата инициативными и талантливыми людьми, которые по сути являются локомотивами позитивных экономических и социальных изменений. В связи с этим особенно важно использовать все возможности с целью максимального вовлечения молодежи со всех регионов России в социально значимые проекты и различные технологические инициативы", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

"Ключевая задача заключается в том, чтобы в рамках крупнейших деловых мероприятий в России, которые проводит Фонд "Росконгресс", сформировать устойчивую платформу для эффективного взаимодействия крупного бизнеса и социальной сферы и оказать поддержку наиболее значимым социальным инициативам в нашей стране", - отметила заместитель директора Фонда "Росконгресс", директор Фонда "Инносоциум" Елена Маринина.

Экономика
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