Глава Facebook встретился с Трампом в Белом доме

Глава Facebook Марк Цукерберг встретился с президентом США Дональдом Трампом. "Это была хорошая, конструктивная встреча", - сообщает Axios, не приводя при этом подробностей. Цукерберг также побывал в американском конгрессе.

Напомним, ранее юридический комитет Палаты представителей в рамках проводимого расследования запросил у Amazon, Facebook, Apple и Google документы и переписку топ-менеджеров.

Эта информация должна помочь в расследовании фактов нарушения антимонопольной практики. Появились растущие свидетельства того, что группа компаний захватила огромную долю рынка онлайн-коммерции и коммуникаций.

Добавим, что еще в июле антимонопольное подразделение Минюста США начало расследование в отношении ведущих интернет-компаний, которые владеют поисковыми механизмами, социальными сетями или занимаются онлайн-торговлей.