На полях международной образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии прошло подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией IPChain, цифровым сервисом n'RIS и консалтинговой компанией "Царская привилегия" - инициатором проекта цифрового ассистента IPnote.

В рамках соглашения стороны планируют организовать фиксацию результатов интеллектуальной деятельности, загруженных пользователями IPnote в репозитарий распределенного реестра IPChain через сервис n'RIS.

Проект IPnote направлен на создание цифровой системы поддержки принятия решения в вопросах управления интеллектуальной собственностью. Сервис позволит загружать различные данные: результаты интеллектуальной деятельности, объекты интеллектуальной собственности и продукты компании, устанавливать связи между ними, получать автоматически поставленные задачи по управлению объектами, а также предоставит пользователям возможность решения задач через online-сервисы или путем приобретения услуг профессионалов через маркетплейс.

Стороны подчеркнули важность подписанного соглашения для развития рынка интеллектуальной собственности в России. Как отметил генеральный директор ООО "Царская привилегия", основатель проекта IPnote Александр Левкин: "Интеллектуальная собственность - это очень чувствительная тема, поэтому ее защите нужно уделять особое внимание. В сотрудничестве с IPChain мы обеспечим уверенность пользователей IPnote в сохранности данных. Использование внешней инфраструктуры позволит нам создать безопасную и комфортную платформу для управления объектами интеллектуальной собственности. Расширение партнерских отношений также является важным шагом для развития цифровой культуры в сфере IP".

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский подчеркнул, что сегодня все больше консалтинговых компаний, в том числе в сфере интеллектуальных прав, прибегают к технологии распределенного реестра. "Сегодня управление интеллектуальной собственностью без блокчейна немыслимо и неэффективно. Это понимают как индустриальные игроки, так и молодые стартапы. Инфраструктура IPChain позволяет решать юридические вопросы технологическими средствами. Также очень ценно то, что созданная нами технологическая среда стимулирует компании создавать собственные решения, сервисы, платформы, такие как IPnote", - сказал он.

Генеральный директор n"RIS Олег Некрасов, в свою очередь, отметил, что соглашение - часть большого процесса консолидации инновационных бизнесов вокруг современных цифровых платформ: "n"RIS до сих пор ассоциируется преимущественно с объектами авторского права. Между тем, мы всегда подчеркивали, что наше решение подходит любым РИД вне зависимости от режима охраны. Потому мы особо рады сотрудничеству с такой уже зарекомендовавшей себя консалтинговой компанией в сфере интеллектуальной собственности, как "Царская привилегия", - сказал он.