Канадские дипломаты на Кубе могли пострадать от средств фумигации

Сотрудники канадского посольства в 2017 году могли пострадать от частого применения средств фумигации, а не от акустических атак, как предполагается. Об этом сообщает интернет-портал Cubadebate со ссылкой на исследование сотрудников канадского Университета Далхаузи.

Авторы исследования проанализировали показания воздействия на зоны мозга пострадавших и сделали вывод, что об однозначном поражении звукового характера говорить нельзя.

По мнению ученых, канадские дипломаты могли пострадать от того, что в пять раз чаще применяли средства фумигации помещений, предназначенных для борьбы с распространением вируса Зика.

Как заявили в министерстве здравоохранения острова, все подобные средства, которые допускаются к использованию в стране, соответствуют стандартам безопасности, а борьба с комарами, которые разносят вирус, проходит в соответствии со стандартами ВОЗ и ПАОЗ.

"Однако, мы намерены более подробно рассмотреть проблему на основе опубликованных данных", - цитирует портал представителей ведомства.

По словам директора кубинского Центра нейронаук Митчелла Вальдес-Сосы, пока рано делать конкретные выводы о том, из-за чего пострадала канадская миссия на острове. Кубинские ученые, в свою очередь, заявили о готовности сотрудничать для выяснения причин инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о неизвестном звуковом воздействии, в результате которого в 2017 году пострадали 27 членов десяти семей канадских дипломатов. По словам пострадавших, после внезапных звуковых атак у них шла из носа кровь, начались головные боли и головокружение.

Аналогичному звуковому влиянию подверглись и сотрудники американской дипмиссии.

В апреле этого года канадские власти решили вернуть на родину семьи дипломатов, работавших на Кубе. МИД острова отверг все заявления о причастности Гаваны к подобным инцидентам.