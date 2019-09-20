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20.09.2019 14:41
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайского ордена Дружбы удостоен второй россиянин в истории

Вслед за президентом России Владимиром Путиным этой чести удостоилась Галина Куликова, первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН. Указ о вручении высших наград 42 гражданам Китая и иностранных государств по случаю 70-й годовщины образования КНР подписал 17 сентября председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Галина Куликова, удостоенная ордена Дружбы КНР, дает интервью китайской журналистке. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Галина Куликова, удостоенная ордена Дружбы КНР, дает интервью китайской журналистке. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Галина Куликова, удостоенная ордена Дружбы КНР, дает интервью китайской журналистке. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

84-летняя Галина Вениаминовна посвятила свою жизнь развитию российско-китайских дружественных отношений, этим она занимается уже 62 года. За это время на ее глазах Китай достигал все новых значительных успехов во всех областях. С тех пор, как в 1957 году она начала работать в Обществе советско-китайской дружбы, в личном архиве Галины Куликовой накопились тонны материалов.

"Я специально материалы не собираю, - говорит она. - Думаю, когда пойду на пенсию, соберу все снимки и сделаю фотоальбом. Но я никогда не переставала работать. Я должна была пойти на пенсию еще 30 с лишним лет назад. Но никак не могу уйти, все работаю и работаю и не собираюсь совсем уходить на пенсию. Поэтому не знаю, когда я соберу полный альбом. Многое есть у меня перед глазами, хранится в моем сердце. Я, к счастью, помню всех тех, с кем общалась, у меня много друзей, помню их имена".

Свой личный опыт Галина Вениаминовна передала в книге "Россия и Китай: народная дипломатия", в которой записала реальную историю дружеских обменов между народами двух стран за 70 лет, используя большое количество подробных изобразительных и текстовых материалов.

В автобиографии она описывает себя в третьем лице: "Галина Куликова родилась в 1935 году, в 1957 году приняла участие в создании Общества советско-китайской дружбы, в 1960 году начала работать в Союзе советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД). В 1989 году была избрана первым заместителем председателя Общества советско-китайской дружбы и отправилась работать в посольство СССР в КНР. Много лет работает над развитием российско-китайских дружественных отношений. Внесла заметный вклад в содействие развитию народной дипломатии между СССР (а теперь Россией) и Китаем. Провела немало событий, встреч, в том числе - с первыми лицами двух государств".

"Никогда не забуду Ли Кэцяна, когда в 2012 году, еще будучи вице-премьером Госсовета, он в первый раз приехал к нам, - вспоминает она. - Прямо с аэродрома приехал в гостиницу "Президент-отель", куда были приглашены 10 представителей Общества российско-китайской дружбы. Он спросил меня по-китайски: "Сколько лет вы занимаетесь этим делом"? Я сказала: "Всю жизнь". Он так на меня посмотрел и сказал: "Как всю жизнь? Как вы это сумели"? Я сказала, что у меня возник интерес к Китаю, тогда я решила поступать в институт для изучения китайского языка, мне тогда было 16 лет. Я закончила Институт международных отношений и в 1960 году пришла в Общество работать штатным сотрудником. Но и до этого принимала участие в деятельности общества".

Галина Вениаминовна скромно отмечает, что отнюдь не считает высокую награду - орден Дружбы - своим личным достижением, он принадлежит всем гражданам России, которые верят в дружбу с Китаем: "Испытываю необыкновенное чувство благодарности, чувство гордости, но и необыкновенно большой ответственности. Потому что эта награда - это высочайшее признание в Китае вклада не только моего, а моей организации, общества, в котором я проработала 62 года. Это признание вклада тысяч и тысяч моих коллег, которые все эти 62 года творили нашу дружбу день изо дня своими руками, своими сердцами. Многих из этих людей уже нет в живых, но мы продолжаем наше дело, и моя задача теперь - передать его следующему молодому поколению".

Значительные успехи во всех областях, достигнутые Китаем за 70 лет, тесно связаны с дальновидным руководством КПК, убеждена Галина Куликова:

"Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин, успехи Китая не упали с неба, их никто не подарил - их завоевал трудом китайский народ под мудрым руководством Коммунистической партии - самой большой в мире правящей партии. Конечно, я не смогу дожить до 2049 года, но я знаю, что могу увидеть 2021 год, когда в КНР будет ликвидирована бедность, полностью построено среднезажиточное общество. Я верю, Китай станет процветающей, цивилизованной социалистической великой державой. Он выполнит эти задачи".

В преддверии юбилея КНР Галина Вениаминовна сердечно поздравила китайских друзей с грядущим праздником на китайском языке:

"Я очень люблю свою работу. Надеюсь, что смогу продолжать ее. Желаю всем благополучия, больших успехов в работе, здоровья, всего наилучшего. Спасибо".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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