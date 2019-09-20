Лукашенко одобрил проекты соглашений по визам с ЕС

После тщательной оценки всех возможных рисков и последствий, сообщил 20 сентября официальный представитель МИД Беларуси, Александр Лукашенко одобрил подписание соглашений с ЕС об упрощении выдачи виз и по реадмиссии, информирует БЕЛТА.

Это непростое решение, уточнил белорусский дипломат Анатолий Глаз, президент принял, "понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий". Он подчеркнул, что Минск всегда выступал за облегчение межчеловеческих и деловых контактов и данное решение главы государства еще раз подтверждает это.

Сейчас, уточнил Глаз, "мы ожидаем сигнала от наших европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны, после чего определим конкретные модальности подписания соглашений".

Документы, по словам дипломата, будут заключены в пакете, а их вступление в силу предусматривается в один день. Правда, перед этим они должны быть ратифицированы Национальным собранием страны и одобрены Европейским парламентом. "После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур соглашения начнут действовать", - пояснил он, добавив, упрощении визового режима между предполагает снижение стоимости "шенгена" с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней. А в случае дополнительной проверки срок может увеличиться и до 30 дней.

Стороны, напоминают местные аналитики, планировали подписать документ осенью. Сообщалось, что это может произойти во время планируемого визита в Беларусь верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Еще в начале августа премьер РБ Сергей Румас обсуждал этот вопрос с уже экс-главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, а 10 сентября министр иностранных дел Владимир Макей принял копии верительных грамот у нового представителя ЕС Дирка Шубеля. В белорусском МИД дали понять, что с учетом давней вовлеченности дипломата в проблематику двусторонних отношений стороны сосредоточились на ключевых вопросах совместной повестки дня, в том числе, развитии договорно-правовой базы, подготовки к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии.