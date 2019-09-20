Лукашенко ознакомился с ходом аграрных работ в Гродненской области

Аграрный сектор экономики Беларуси, констатируют местные обозреватели, традиционно становится в осенние месяцы предметом особого внимания президента республики. Посещая 20 сентября хозяйства Кореличского района Гродненской области, где он знакомился с ходом уборочной страды и переработкой льна, Александр Лукашенко поручил, в частности, к 1 октября завершить на полях страны сев озимых, передает пресс-служба главы государства.

Рабочая поездка белорусского руководителя, отмечают местные источники, проходит в день 75-летия образования региона. Глава государства в этой связи адресовал поздравление жителям области, в котором подчеркнул, что их плодотворный труд и искренняя любовь к малой родине подняли ее из послевоенных руин, сделали прекрасным и процветающим краем, которым сегодня гордится вся страна.

Президенту доложили о ходе уборочной кампании и осенних полевых работ, обеспеченности удобрениями, заготовке кормов. Лукашенко, в свою очередь, акцентировал особое внимание на уборке кукурузы и стратегии в этом плане: что заготовить на зерно, а что на силос, в зависимости от условий и потребностей на местах.

Продемонстрировали президенту для сравнения отечественную и зарубежную сельхозтехнику для уборки и измельчения зеленой массы кукурузы. Было признано, что качество отечественной техники в целом соответствует потребностям аграриев. Однако конструкторы продолжают работу по усовершенствованию отдельных технологических процессов.

Кроме того, Лукашенко посетил ОАО "Кореличи-Лен", где ознакомится с технологическими процессами переработки льнотресты и образцами производимой продукции. Президенту подробно рассказали о структуре отрасли, уточнили, что лен высевают на 7 тысячи га, а перерабатывают его два завода. В этой связи президент поинтересовался ситуацией в других регионах республики, в частности в Витебской области. "Зачем восемь заводов на 13 тысяч га?" - задал вопрос президент и поручил разобраться, а при необходимости - сократить их число.

Отдельного внимания заслужила в ходе инспекторской поездки руководителя и уборка картофеля. Как доложил профильный министр Анатолий Хотько, корнеплод убран более чем на 40 процентах площадей. Урожайность выше, чем в прошлом году, - порядка 325-330 ц/га. По оценке президента, следует стремиться к большей урожайности по этой культуре. "На моем фермерском экспериментальном участке половину убрали - около 600 ц/га. И у хороших фермеров такая урожайность. Надо иметь хотя бы 400-450 ц/га, а для этого необходимо правильно, технологически сеять", - пояснил Лукашенко.

Подробно изложили белорусскому лидеру и о результатах социально-экономического развития Гродненской области, ситуации в сельском хозяйстве. Президент, в этой связи, акцентировал внимание на необходимости четкого выполнения намеченных планов: "Надо все выполнять. Ищите дополнительные резервы и делайте. Но не на бумаге", - предостерег президент любителей победных рапортов.