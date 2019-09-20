Лукашенко выступает за сохранение мажоритарной системы выборов

Президент Беларуси скептически относится к избирательной системе по партийным спискам и выступает за сохранение в стране мажоритарного порядка выборов в парламент. Об этом он в очередной раз заявил 20 сентября во время общения с работниками льнозавода в Гродненской области, передает его пресс-служба.

"Мне уже подсовывают предложения парламент избирать по партийным спискам. Вы будете знать в лучшем случае пять партий и их руководителей", - пояснил свою позицию глава государства. Он убежден, что депутат должен представлять свой округ и вести диалог со своими избирателями. "В трудовые коллективы идите, агитируйте, просите, чтобы за вас проголосовали", - сказал президент, отметив, что мажоритарная система пока работает. "Депутат должен быть привязан к своему избирателю, своему округу. В этом направлении мы и будем действовать", - добавил он.

Прокомментировал Лукашенко и ход избирательной кампании. Одна из работниц выразила мнение, что нынешняя избирательная кампания чем-то начинает напоминать ток-шоу, и поинтересовалась, как белорусский лидер относится к так называемым провластным потенциальным кандидатам. "Мы избирательную кампанию проведем, как всегда, спокойно, тихо. Несмотря на желание некоторых придать окраску шоу", - ответил президент.

По его словам, некоторые считают, что если избирательная кампания проходит шумно, то это демократично. "А я считаю, что страну раскачивать нельзя", - заявил глава государства. "Нам надо делом заниматься. Потому что если мы будем качаться год, то следующие два-три будут потеряны", - подчеркнул убежден он.

Что касается так называемых провластных кандидатур, президент пояснил, что хоть власть на местах поддерживает и предлагает определенных кандидатов, но избирать их будут люди, и нельзя в этом плане оказывать на избирателей давление. Ибо люди назло сделают - наоборот. "Все должно быть красиво и достойно. Нам нужен работоспособный парламент, а не крикуны", - резюмировал Александр Лукашенко.