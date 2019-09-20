Медведев поручил помочь городам с вопросом территориального развития

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подумать о бюджетной помощи городам для разработки ими мастер-планов территориального развития.

В пятницу глава правительства прилетел в Великий Новгород, где проходит форум "Среда для жизни". Участники дискуссий в этом году на протяжении трех дней обсуждают вопросы современного развития городов.

Перед пленарным заседанием премьер осмотрел небольшую выставку, на которой были представлены современные тенденции развития городских пространств. Дмитрий Медведев отдельно остановился на теме разработки городами мастер-планов. Такие документы стратегического пространственного планирования есть совсем у немногих муниципалитетов.

"Как простимулировать это дело? Деньги давать?" - спросил председатель правительства у министра экономического развития Максима Орешкина. Он попросил министерство подумать, как эти мастер-планы профинансировать. "Дать 10 процентов муниципалитетам, а остальное пусть они сами ищут", - предположил Медведев, поручив поискать правильную пропорцию.