Минюст не планирует отмену профессиональных праздников времен СССР

Минюст России не подтвердил информацию об отмене профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР. Речь идет о Дне железнодорожного транспорта, Всероссийском дне железнодорожника, Дне радио, Дне воздушного флота и других. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма "регуляторная гильотина" не планируется", - заявили в Минюсте.

11 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту до 15 ноября подготовить проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года. Недействительными должны быть признаны более 20 тысяч распоряжений, принятых с 1917 по 1991 год и касающихся сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и других сфер общества.