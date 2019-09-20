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20.09.2019 04:14
Рубрика: В мире

Мошенники в Корее получили тюремный срок за "золото российского корабля"

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Суд Сеула признал 49-летнюю Рю Сан Ми виновной в мошенничестве и приговорил ее к двум годам лишения свободы за громкую аферу с "золотым запасом", которое якобы было на борту затонувшего в 1905 году у берегов Кореи российского корабля "Дмитрий Донской".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суд Южного округа Сеула таким образом оставил без изменения решение суда более низкой инстанции, который вынес ранее аналогичный вердикт. По мнению судей, Рю Сан Ми, которая была президентом компании "Синиль Груп", отдавала себе отчет в том, что заявления об "огромном кладе на борту затонувшего "Дмитрия Донского" были ложными и были нацелены на получение обманным путем средств от доверчивых инвесторов.

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Сама же Рю утверждает, что действовала "просто по просьбе младшего брата, который попросил ее создать компанию". Следствие при этом подтвердило, что младший брат Рю Сан Ми также был замешан в этой истории и вполне возможно, что был главным "идейным вдохновителем" данной аферы, но он в настоящий момент находится в бегах за границей.

Напомним, что в июне прошлого года началась большая шумиха в местных СМИ, когда недавно созданная компания "Синиль Груп" заявила, что установила точное местонахождение затонувшего в 1905 году у берегов южнокорейского острова Уллындо российского корабля "Дмитрий Донской". Как утверждалось, на борту корабля была "казна Тихоокеанской эскадры", всего 200 тонн золота. "Синиль Групп" сказала, что намерена поднять судно, извлечь золото и стала собирать для этого деньги, обещая долю от "затонувшего клада".

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"Дмитрий Донской" действительно лежит на дне недалеко от побережья острова Уллындо, однако эксперты сразу же усомнились в правдивости сообщений о "200 тоннах золота" на борту. Позже историки открыто заявили, что все это является вымыслом, а полиция Кореи начала расследование ситуации. Кроме того, официальные представители РФ заявили, что "Дмитрий Донской" был военным кораблем, с ним затонули несколько десятков членов экипажа, а потому судно должно считаться воинским захоронением и принадлежит России.

Аналогичные попытки поиска "клада" "Дмитрия Донского" имели место в Южной Корее в 2003 году и также в итоге оказались полной аферой. Несмотря на весь этот шлейф мошенники и на этот раз сумели найти доверчивых людей, собрав средства инвесторов на общую сумму в девять миллиардов вон (около 7,5 миллиона долларов). Вскоре участники этой схемы были арестованы, но было установлено, что основные действующие лица скорее всего оставались за границей, понимая, что рано или поздно правда вскроется.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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