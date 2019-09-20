МИД РФ: Из-за давления США голосование по Идлибу зашло в тупик

Москва сожалеет, что Совет безопасности ООН из-за давления, которое Вашингтон оказывал на некоторых его членов, не принял резолюцию России и Китая по прекращению огня в сирийском Идлибе, а само голосование зашло в тупик. Об этом в пятницу во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что 19 сентября в ходе заседания СБ ООН представители Бельгии, Германии и Кувейта под давлением США поставили на голосование проект своей резолюции, которая призывала остановить любые военные операции в идлибской зоне деэскалации в Сирии, что автоматически выводило бы из-под удара и террористические организации, действующие сейчас в Идлибе и "весьма щедро" подпитываемые из-за рубежа.

По словам Захаровой, ряд таких организаций признаны террористическими по решению СБ ООН, однако это не остановило авторов проекта. "Россия и Китай представили альтернативный проект резолюции о прекращении огня, который вступил бы в силу с полуночи 20 сентября, но не распространялся бы на антитеррористические военные операции. Он поддержан не был, к сожалению", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она также объяснила, что проект резолюции за авторством Бельгии, Кувейта и ФРГ, против которого проголосовали Россия и Китай, закладывал основу для беспочвенных обвинений властей САР и российских военных в нарушении международного гуманитарного права и блокировал возможность нанесения ответных ударов при участившихся вылазках террористов, включая обстрелы гражданских объектов и российской авиабазы Хмеймим.

"В ходе работы над проектом российская делегация предложила конструктивные поправки. Они были направлены на то, чтобы прекращение огня не касалось антитеррористических действий, однако эти поправки были проигнорированы, соавторы не захотели продолжать работу по поиску консенсусных формулировок текста и, как мы понимаем, под нажимом Вашингтона форсировали постановку проекта на голосование. Мы также имеем соответствующую информацию, что представители США оказывали на членов Совета Безопасности давление, чтобы процесс согласования резолюции зашел в тупик и не вошел в конструктивное русло обсуждения", - заявила Захарова.

Она также отметила, что Москва продолжит способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности САР, возвращению страны к мирной жизни и победе над терроризмом.