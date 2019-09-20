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20.09.2019 14:09
Проект: Новости интеллектуальной собственности

На IP Академии обсудили роль патентного поиска и патентной аналитики

В рамках крупнейшей образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии состоялась дискуссия на тему "Патентный поиск и патентная аналитика". Эксперты рассказали об актуальных разработках в сфере патентной аналитики и о том, как ее использовать в качестве инструмента для достижения конкурентных преимуществ в различных отраслях.

Как рассказала руководитель направления по управлению интеллектуальной собственностью Управления научно-технического развития Департамента развития нефтепереработки и нефтехимии Дирекции нефтепереработки "ПАО "Газпром нефть" Марина Мазуровская, патентная аналитика помогает анализировать работу конкурентов и понимать, имеет ли продукт технологическое преимущество перед другими компаниями. "Патентная аналитика готова помочь там, где необходимо отсечь все тупиковые пути и малоэффективные решения. Она может указать на более действенные технологии, которые удовлетворят потребности вашей компании. Вы можете усовершенствовать аналитику и тем самым повысить эффективность НИОКР и сократить время на их разработку", - полагает Мазуровская.

Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain
Эксперты IP Академии обсудили влияние технологий на рынок интеллектуальной собственности

Консультант LexisNexis PatentSight Горан Станкович рассказал об уникальной системе патентной аналитики, которая вскоре выйдет на российский рынок. "Для анализа большого объема патентов, связанных с технологией 5G, нам пришлось разработать систему общих стандартов оценки. Мы пришли к выводу, что важные патенты отвечают параметрам технологической применимости и рыночной привлекательности. Так мы оцениваем силу патентов и отдельных семей патентов. Уже сейчас можно сказать, что по всем этим патентным критериям технология 5G намного превзошла технологии 4G и 3G", - сказал Станкович.

Для анализа бизнес-процессов эффективным инструментом также могут стать интерактивные дашборды - инфографика со статистическими данными. По словам технического директора ООО "Царская привилегия" Степана Реуса, их также можно использовать для экспресс-анализа трендов на рынке. "Есть проблема, которая состоит в сложности использования результатов. Когда мы делаем слишком большие отчеты с многочисленными выводами, то с ними трудно работать менеджерам или техническому директору. Для решения этой проблемы мы формируем интерактивные дашборды, основная идея которых - наполнить каждый слайд максимальным количеством кликабельной инфографики. В них можно поместить много информации. Пользователь может найти информацию, которая будет интересна именно ему. Это хороший продукт, но все же он не заменяет экспертное мнение", - сказал эксперт.

Фото: Фото пресс-службы IP Академии
Эксперты IP Академии: авторское право должно соответствовать духу времени

Патентные документы можно сделать максимально открытыми, доступными и удобными для изучения, полагает руководитель проектов "Яндекс. Патенты" Алексей Застрожный. "Цель проекта, который мы делали совместно с ФИПС и Роспатентом, - проверить, насколько базовые технологии "Яндекса" подходят для такой области, как патентный поиск. На этапе пилотной версии проект был признан успешным, и его запустили в продакшн. Сейчас от пилотной версии он отличается только интерфейсом", - рассказал Застрожный.

Качество патентных услуг могут улучшить коллаборации с вузами и промышленными предприятиями - об опыте такого взаимодействия рассказал директор Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Исмаил Кадиев. "Коллаборации дают возможность проводить патентные исследования по многим направлениям - от нанотехнологий до физики", - заявил Кадиев.

О том, как получить от патентного поиска качественный результат, на примере баз данных ФИПС, Европейского патентного ведомства и Google Patent рассказала заместитель заведующего отделом транспорта ФИПС Марина Стебелева. "Если эксперты ищут информацию о патентах, они никогда не используют только один ресурс. Документы, как правило, можно открыть по номеру. При этом вопрос о том, что искать, гораздо более сложный, чем - где искать. Поэтому так важно правильно выбирать поисковые термины и анализировать их", - считает Стебелева.

Фото: Пресс-служба IP Академии
Цифра теснит классиков: на IP Академии в "Сколково" обсудили новые объекты интеллектуальной собственности

О специфике патентного поиска в области биотехнологий и химии рассказала главный государственный эксперт отдела биотехнологии и пищевой промышленности ФИПС Елена Терешкина. Она объяснила, как осуществить оценку химер - биотехнологических объектов, которые обладают каким-либо новым качеством, обычно им несвойственным. "Все найденные документы в системах FAST и BLAST можно найти и просмотреть: поиск возможен как по протеинам, так и по нуклеотидным последовательностям. Он осуществляется в определенном формате. Так, в FAST мы обычно ищем белки в виде цепочечной последовательности. В нем можно скорректировать алгоритмы поиска. Его результаты представляют собой структурированные данные в виде определенной релевантности по отношению к объекту", - заключила Терешкина.

IP Академия продлится до 20 сентября.

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