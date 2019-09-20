На IP Академии обсудили роль патентного поиска и патентной аналитики

В рамках крупнейшей образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии состоялась дискуссия на тему "Патентный поиск и патентная аналитика". Эксперты рассказали об актуальных разработках в сфере патентной аналитики и о том, как ее использовать в качестве инструмента для достижения конкурентных преимуществ в различных отраслях.

Как рассказала руководитель направления по управлению интеллектуальной собственностью Управления научно-технического развития Департамента развития нефтепереработки и нефтехимии Дирекции нефтепереработки "ПАО "Газпром нефть" Марина Мазуровская, патентная аналитика помогает анализировать работу конкурентов и понимать, имеет ли продукт технологическое преимущество перед другими компаниями. "Патентная аналитика готова помочь там, где необходимо отсечь все тупиковые пути и малоэффективные решения. Она может указать на более действенные технологии, которые удовлетворят потребности вашей компании. Вы можете усовершенствовать аналитику и тем самым повысить эффективность НИОКР и сократить время на их разработку", - полагает Мазуровская.

Консультант LexisNexis PatentSight Горан Станкович рассказал об уникальной системе патентной аналитики, которая вскоре выйдет на российский рынок. "Для анализа большого объема патентов, связанных с технологией 5G, нам пришлось разработать систему общих стандартов оценки. Мы пришли к выводу, что важные патенты отвечают параметрам технологической применимости и рыночной привлекательности. Так мы оцениваем силу патентов и отдельных семей патентов. Уже сейчас можно сказать, что по всем этим патентным критериям технология 5G намного превзошла технологии 4G и 3G", - сказал Станкович.

Для анализа бизнес-процессов эффективным инструментом также могут стать интерактивные дашборды - инфографика со статистическими данными. По словам технического директора ООО "Царская привилегия" Степана Реуса, их также можно использовать для экспресс-анализа трендов на рынке. "Есть проблема, которая состоит в сложности использования результатов. Когда мы делаем слишком большие отчеты с многочисленными выводами, то с ними трудно работать менеджерам или техническому директору. Для решения этой проблемы мы формируем интерактивные дашборды, основная идея которых - наполнить каждый слайд максимальным количеством кликабельной инфографики. В них можно поместить много информации. Пользователь может найти информацию, которая будет интересна именно ему. Это хороший продукт, но все же он не заменяет экспертное мнение", - сказал эксперт.

Патентные документы можно сделать максимально открытыми, доступными и удобными для изучения, полагает руководитель проектов "Яндекс. Патенты" Алексей Застрожный. "Цель проекта, который мы делали совместно с ФИПС и Роспатентом, - проверить, насколько базовые технологии "Яндекса" подходят для такой области, как патентный поиск. На этапе пилотной версии проект был признан успешным, и его запустили в продакшн. Сейчас от пилотной версии он отличается только интерфейсом", - рассказал Застрожный.

Качество патентных услуг могут улучшить коллаборации с вузами и промышленными предприятиями - об опыте такого взаимодействия рассказал директор Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Исмаил Кадиев. "Коллаборации дают возможность проводить патентные исследования по многим направлениям - от нанотехнологий до физики", - заявил Кадиев.

О том, как получить от патентного поиска качественный результат, на примере баз данных ФИПС, Европейского патентного ведомства и Google Patent рассказала заместитель заведующего отделом транспорта ФИПС Марина Стебелева. "Если эксперты ищут информацию о патентах, они никогда не используют только один ресурс. Документы, как правило, можно открыть по номеру. При этом вопрос о том, что искать, гораздо более сложный, чем - где искать. Поэтому так важно правильно выбирать поисковые термины и анализировать их", - считает Стебелева.

О специфике патентного поиска в области биотехнологий и химии рассказала главный государственный эксперт отдела биотехнологии и пищевой промышленности ФИПС Елена Терешкина. Она объяснила, как осуществить оценку химер - биотехнологических объектов, которые обладают каким-либо новым качеством, обычно им несвойственным. "Все найденные документы в системах FAST и BLAST можно найти и просмотреть: поиск возможен как по протеинам, так и по нуклеотидным последовательностям. Он осуществляется в определенном формате. Так, в FAST мы обычно ищем белки в виде цепочечной последовательности. В нем можно скорректировать алгоритмы поиска. Его результаты представляют собой структурированные данные в виде определенной релевантности по отношению к объекту", - заключила Терешкина.

IP Академия продлится до 20 сентября.