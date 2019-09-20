Новости

Трамп: США вводят санкции против Центробанка Ирана 18:50
Беларусь и Республика Сербская укрепляют отношения 18:42
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности 18:33
Трамп: США всегда готовы к военным мерам против Ирана 18:28
В Парке Горького пройдет первый московский экологический фестиваль 18:20
Попытка ограбления банка в Воронеже закончилась неудачей 18:19
В Краснодаре возбудили дело за стрельбу в "свадебном кортеже" 18:10
Салон нового премиум-кроссовера Hyundai рассекретили на фото 18:10
Медведев посетил древний храм на острове в Новгородчине 18:08
"Яблочный" ажиотаж обошел Петербург стороной 18:03
Волгоградца осудили за убийство 11-летней давности 17:55
В Вологодской области задержали "вора в законе" и "смотрящих" 17:51
В Москве арестован стрелявший в коллег полицейский 17:38
Фонд "Инносоциум" принял участие в выставке "Конструкторское бюро АСИ" 17:34
В Петербурге установят памятник Хо Ши Мину 17:29
Первые 110 социальных объектов обеспечили теплом 17:27
Петербургский актер Игорь Шибанов умер в пути на гастроли 17:25
Верховный суд Абхазии отказался признать недействительными итоги II тура выборов 17:10
На Украине не исключили возможности покупки российского газа 17:08
Мужчине отказываются менять права, пока он не докажет, что родился 17:00
Суд вновь отказал бывшему президенту Армении Кочаряну в освобождении 16:49
Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин 16:36
Совет Федерации выберет председателя 25 сентября 16:29
Су-34 сбросили 300 фугасных бомб в ходе учений "Центр 2019" 16:25
Mazda может выпустить спорткар RX-9 с роторным двигателем 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20.09.2019 17:40
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

На IP Академии обсудили систему защиты интеллектуальных прав в фармацевтике

Дискуссия на тему "Актуальные проблемы интеллектуальной собственности в области медицины и фармацевтики" прошла в рамках IP Академии - международной образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково". Эксперты обсудили, как устроена система защиты прав на изобретения в области фармацевтики и медицины, а также наиболее важные законодательные и технологические аспекты индустрии.
Фото: Пресс-служба IP Академии Фото: Пресс-служба IP Академии
Фото: Пресс-служба IP Академии

О двух видах патентов, которые существуют в фармацевтической отрасли, рассказал начальник патентного отдела АО "Фармасинтез" Павел Рыжков. "Патент на абсолютную защиту направлен на конкретное соединение, а патент на косвенную - на композиции и лекарственные формы. Первые, как правило, очень сложно оспорить. Гораздо проще процесс оспаривания происходит у косвенных патентов", - сказал эксперт.

Говоря о стратегиях патентования, связанных с получением вторичных патентов, ведущий патентовед "Герофарм" Ксения Насонова отметила, что раньше система патентования в фармацевтике представляла собой замкнутый цикл, при котором компания, создавшая уникальный препарат, не могла удерживать монополию на производство препарата в течение 35-40 лет, как это происходит сейчас. "Компания-оригинатор вкладывала деньги в разработку, развивала монополию, получала прибыль от реализации препарата и вкладывала ее в создание нового препарата. Сейчас в этот цикл стали вклиниваться дженериковые компании. Они получают патенты на вторичные формы изобретений и составы препаратов. В связи с этим на фармацевтическом рынке сложилась трудная ситуация", - сказала Насонова.

Заблокировать выход дженерика на рынок в России можно только через суд, пояснил ведущий патентовед "Герофарм" Борис Малахов. В этом могут помочь предварительные и обеспечительные меры, которые используются как инструмент поиска решений в патентных спорах. "Предварительные и обеспечительные меры нужны для того, чтобы производитель оригинального препарата мог приостановить (процесс) в случае, если видит подготовку дженерика к выводу на рынок или если дженерик участвует в гостендере. Также меры необходимы, если дженерик выиграл тендер: можно препятствовать исполнению договора по этому тендеру. Вся суть патентного спора сосредоточена на обеспечительных мерах", - пояснил Малахов.

В патентовании новых форм и производных известных фармацевтических соединений назрела необходимость в ужесточении законодательных требований при их регистрации, полагает заведующая отделом органической химии и фармацевтики ФИПС Анна Полякова. "Соли, кристаллы, гидраты, квадраты, изомеры - доля таких изобретений в патентных заявках составляет 25%. С каждым годом этот показатель растет, то есть функционал смещается в сторону исследования уже известных веществ, а не синтезирования новых. Патентование таких новых производных является общемировой проблемой. Даже рекомендации ВОИС по данным вопросам выпущены", - рассказала эксперт.

Суды все чаще стали учитывать внесудебные заключения по вопросам права, в том числе по химико-фармацевтическим патентным спорам, сказал руководитель практики ИС/TMT адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Павел Садовский. Кроме того, он особо отметил важность комплексной досудебной экспертизы. "Иногда требуется проведение экспертизы не только по бумагам, но и по материалам. Нужно установить не только то, что ответчик нарушает патент истца, но и то, что он использует свой патент, выпуская препарат. В таких случаях нужна не только химико-патентоведческая экспертиза, но и материаловедческая, что зачастую признается судами", - сказал эксперт.

Также в ходе сессии была затронута тема цифровой культуры использования интеллектуальной собственности. Говоря о ней применительно к фармацевтической отрасли, вице-президент по промышленной собственности Ассоциации IPChain Александр Туркин отметил: "Доступность исследовательской информации, интенсивное взаимодействие R&D-центров, клиник, бизнеса могут приводить к практически одномоментному появлению схожих препаратов. Тот, кто подал заявку первым, выигрывает рынок, обесценивая все инвестиции других добросовестных разработчиков. В этом случае можно было бы воспользоваться правом преждепользования, если иметь полный набор доказательств о разработке". Эксперт подчеркнул, что на стадии регистрации препарата шанс обнаружить нарушения интеллектуальных прав будет равен нулю, если при проверке возможного "аналога" не использовались технологичные решения: "Применение цифровых технологий может значительно упростить, повысить глубину процесса поиска информации и выявления возможных нарушений при регистрации препаратов, а также ускорить его".

Подводя итоги сессии, российский и евразийский патентный поверенный, партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности Squire Patton Boggs (Россия) Ольга Безрукова, выступившая модератором дискуссии, сказала, что окончательную точку в патентных спорах, возникающих в фармацевтической сфере, так или иначе поставит правоприменительная практика. "По результатам деятельности всех организаций, которые вовлечены в патентные процессы, а также активной деятельности правообладателей и участников рынка, будут даны ответы на все вопросы", - заключила она.

IP Академия продлится до 20 сентября.

Общество Здоровье

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали отношения Беларуси с Евросоюзом
В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках
На Украине не исключили возможности покупки российского газа
Песков рассказал об отдыхе президента
Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о "советской оккупации"

Новости проекта

29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области