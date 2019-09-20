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20.09.2019 15:33
Рубрика: Общество

Названы главные источники информации для детей

Текст: Ксения Колесникова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Главным источником информации для детей остаются родители (так ответили 73 процента школьников). На втором месте - интернет (69%), и на третьем - друзья (63%). Гораздо менее значимыми оказались ТВ, газеты и журналы. На последнем месте для школьников осталось радио: его как источник информации указали всего 12 процентов ребят. К таким результатам пришли исследователи факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, проведя масштабный опрос среди 2 тысяч учеников школ нескольких городов России: от Москвы до Якутска.

Фото: iStock
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Результаты исследования были озвучены на круглом столе в Российской академии образования.

"Для современных молодых людей медиапотребление становится важной социальной практикой. Медиа для них - способ взаимодействия с внешним миром", - считает декан журфака МГУ профессор Елена Вартанова.

По ее словам, цифровая среда - это сегодня и есть социальное пространство для детей. Поэтому так важно развивать у них навыки медиаграмотности. Что это такое? Способность к критическому анализу и оценке содержания информации, получаемой из СМИ, умение осознанно использовать эту информацию, навыки создания и распространения цифрового контента.

По итогам круглого стола учеными МГУ и академиками РАО будут разработаны научно-практические рекомендации для педагогов средней и высшей школы, а также программы дополнительного образования, которые помогут "подтянуть" медиаграмотность не только школьников, но и родителей.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование МГУ им. Ломоносова
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