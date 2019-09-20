Охотничьи животные в России подорожали в 400 раз

Минприроды обнародовало цену охотничьих животных и лесных ресурсов в России. Стоимость лосей, барсуков и туров по итогам прошлого года возросла в 400 раз - до 267 миллиардов рублей, пишет РБК.

Как отмечается, на конец 2017 года стоимость составляла только 0,6 миллиарда рублей.

Пока непонятно, что повлияло на столь существенный рост стоимости. Возможно, имел место пересмотр расчетов. Сколько стоят животные сегодня выясняют с применением сравнительного метода - рыночная цена сопоставляется с ценой возмещения с браконьеров за убитую особь.

Размер стоимости утверждает Минприроды. Расценки таковы: 40 тысяч рублей - за рысь, 80 тысяч рублей - за лося, 100 тысяч рублей - за снежного барана.