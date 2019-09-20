Тогда, осенью 1989 года, благодаря усилиям народного антиядерного движения "Невада-Семипалатинск" испытания самого смертоносного и разрушительного оружия на территории Казахстана были прекращены. Причем СССР стал первым звеном в цепной реакции, которая затем затронула и другие государства, входившие в "ядерный клуб". Мораторию последовали США, Англия, Франция, Китай.
Понятно, что эта дата отныне навечно вписана в историю Казахстана, а граждане этого молодого государства гордятся тем, что именно они в годы перестройки сумели, объединившись, отвести от человечества угрозу ядерной катастрофы. Начало этому процессу положил знаменитый советский поэт, публицист, политик, ученый Олжас Сулейменов, создавший сначала народное движение, а затем Глобальный антиядерный альянс, поддержанный Советом безопасности ООН.
Нурсултан Назарбаев, тогда президент Казахской ССР, 29 августа 1991 года подписал знаменитый указ о закрытии Семипалатинского полигона. Тот документ, как считают многие, стал первым актом подлинного суверенитета Казахстана.
Об этом вспоминали участники международной конференции, посвященной 30-летию антиядерного движения, которая состоялась в столице Казахстана. И, конечно, там были не только воспоминания, но и речи, проникнутые тревогой за день сегодняшний и будущее Земли.
Да, почти все стратегические мирные инициативы в период нашей перестройки исходили из Москвы. Это и договора о сокращении ядерных потенциалов, и соглашения о ракетах, и ликвидация военного блока стран Варшавского договора. Мир тогда мог бы стать иным, хотя бы на ближайшие десятилетия. Он и стал другим, но, увы, ненадолго. Появились синдромы очередной "холодной войны", опять между Западом и Востоком возникло взаимное недоверие, "ядерный клуб" расширился, а на его пороге маячат новые члены. Круг замкнулся?
Участники конференции из России, Казахстана, Китая, Японии, Франции, Германии и других государств, отдавая должное народной и парламентской дипломатии движения "Невада-Семипалатинск", приводили тревожные факты нарастания гонки вооружений, угрозы радиационной и экологической безопасности, вспоминали тех, кто пострадал и нуждается в помощи от последствий ядерных испытаний.
Тридцать лет назад стало возможным заставить генералов, наших, американских, натовских, китайских, зачехлить самое страшное оружие, установить мораторий на любые испытания в атмосфере, на земле, под землей. А ведь только на одном Семипалатинском полигоне к тому времени были взорваны более 400 смертоносных изделий. И все это в непосредственной близости к большому городу (до Семипалатинска чуть больше ста километров), рядом с пастбищами и селениями. Экологи утверждают, что территория площадью восемнадцать миллионов гектаров в течение 24 тысяч лет будет непригодной для жизни.
Основатель и лидер движения "Невада-Семипалатинск" Олжас Сулейменов в разговоре с корреспондентом "РГ" напомнил, что в середине восьмидесятых годов Рейган и Горбачев вплотную подошли к обсуждению вопросов полного запрещения ядерного оружия.
Олжас Сулейменов: Руководители двух держав были в шаге от подписания договора об окончательном ядерном разоружении. Я сам участвовал в этом процессе. В январе 1991 года в Нью-Йорке в здании ООН мы провели конференцию Глобального антиядерного альянса, а в него вошли все существовавшие тогда антивоенные и антиядерные общественные движения и организации мира. Мы вышли с предложением организовать межпарламентский референдум, на который вынести один вопрос: нужно ли ядерное оружие в наше время? Хотели, чтобы в каждом парламенте был озвучен этот вопрос и на него получен ответ.
Мы серьезно готовились к проведению такого парламентского голосования. Но вскоре грянул августовский путч, ГКЧП, потом известные события в Беловежской пуще, Союз развалился, наш проект не состоялся.
Но разве ядерное оружия не является и сейчас главным элементом сдерживания, гарантией сохранения мира и стабильности? И не был ли ваш порыв, безусловно благородный и продиктованный гуманистическими устремлениями, наивным, не учитывающим жестоких реалий нашего мира?
Олжас Сулейменов: По поводу гарантии: сейчас - да. И до 1991 года - тоже да. А вот тогда наступил тот короткий исторический миг, который мог все изменить. Что же касается наивности - не знаю, не уверен. Вот мы и хотели с помощью парламентов, то есть представительной власти, сделать такой всемирный опрос и получить ответ. К тому же объективно и Штаты, и СССР тогда поняли, к каким тяжелым последствиям ведет эта бесконечная гонка вооружений. Плод, как говорится, созрел. Отчего же было не попробовать сорвать его с ветки.
Мне кажется, что если бы тогда парламенты двухсот стран сказали "нет военному атому" и первыми стали бы СССР и США, то и все остальные пошли бы на это. Речь сначала могла идти о сокращении запасов смертоносного оружия до согласованного минимума, лишении его статуса национальной обороны и передачи этих оставшихся боеголовок Совету безопасности ООН, как "дубинку" в возможной борьбе с темными силами, например международным терроризмом или теми диктаторскими режимами, которые захотят обзавестись оружием массового поражения. И Совет безопасности согласился на наше предложение - вот как далеко все это зашло.
Это был бы идеальный выход из сложившегося тогда положения. Кстати, он и сейчас не исчерпан, всегда можно вернуться к такому плану, хотя сегодня международная обстановка стала значительно сложнее и запутаннее. Жаль, что с развалом Советского Союза надолго потерялась возможность гарантированного спасения человечества.
Надолго или навсегда?
Олжас Сулейменов: Не знаю. Может быть, и навсегда. А в те годы парламентская дипломатия, объединившись с народной дипломатией, могла остановить безумный процесс гонки ядерных вооружений.
В эти же дни международная конференция "Казахстан - Япония: путь к безъядерному миру" состоялась в Токио.