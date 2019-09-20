Семьдесят лет назад на полигоне под Семипалатинском провели первое испытание ядерного оружия. Тридцать лет назад здесь же произошел последний атомный взрыв.

Тогда, осенью 1989 года, благодаря усилиям народного антиядерного движения "Невада-Семипалатинск" испытания самого смертоносного и разрушительного оружия на территории Казахстана были прекращены. Причем СССР стал первым звеном в цепной реакции, которая затем затронула и другие государства, входившие в "ядерный клуб". Мораторию последовали США, Англия, Франция, Китай.

Понятно, что эта дата отныне навечно вписана в историю Казахстана, а граждане этого молодого государства гордятся тем, что именно они в годы перестройки сумели, объединившись, отвести от человечества угрозу ядерной катастрофы. Начало этому процессу положил знаменитый советский поэт, публицист, политик, ученый Олжас Сулейменов, создавший сначала народное движение, а затем Глобальный антиядерный альянс, поддержанный Советом безопасности ООН.

Нурсултан Назарбаев, тогда президент Казахской ССР, 29 августа 1991 года подписал знаменитый указ о закрытии Семипалатинского полигона. Тот документ, как считают многие, стал первым актом подлинного суверенитета Казахстана.

Об этом вспоминали участники международной конференции, посвященной 30-летию антиядерного движения, которая состоялась в столице Казахстана. И, конечно, там были не только воспоминания, но и речи, проникнутые тревогой за день сегодняшний и будущее Земли.

Да, почти все стратегические мирные инициативы в период нашей перестройки исходили из Москвы. Это и договора о сокращении ядерных потенциалов, и соглашения о ракетах, и ликвидация военного блока стран Варшавского договора. Мир тогда мог бы стать иным, хотя бы на ближайшие десятилетия. Он и стал другим, но, увы, ненадолго. Появились синдромы очередной "холодной войны", опять между Западом и Востоком возникло взаимное недоверие, "ядерный клуб" расширился, а на его пороге маячат новые члены. Круг замкнулся?

Участники конференции из России, Казахстана, Китая, Японии, Франции, Германии и других государств, отдавая должное народной и парламентской дипломатии движения "Невада-Семипалатинск", приводили тревожные факты нарастания гонки вооружений, угрозы радиационной и экологической безопасности, вспоминали тех, кто пострадал и нуждается в помощи от последствий ядерных испытаний.

Тридцать лет назад стало возможным заставить генералов, наших, американских, натовских, китайских, зачехлить самое страшное оружие, установить мораторий на любые испытания в атмосфере, на земле, под землей. А ведь только на одном Семипалатинском полигоне к тому времени были взорваны более 400 смертоносных изделий. И все это в непосредственной близости к большому городу (до Семипалатинска чуть больше ста километров), рядом с пастбищами и селениями. Экологи утверждают, что территория площадью восемнадцать миллионов гектаров в течение 24 тысяч лет будет непригодной для жизни.

Основатель и лидер движения "Невада-Семипалатинск" Олжас Сулейменов в разговоре с корреспондентом "РГ" напомнил, что в середине восьмидесятых годов Рейган и Горбачев вплотную подошли к обсуждению вопросов полного запрещения ядерного оружия.

Олжас Сулейменов: Руководители двух держав были в шаге от подписания договора об окончательном ядерном разоружении. Я сам участвовал в этом процессе. В январе 1991 года в Нью-Йорке в здании ООН мы провели конференцию Глобального антиядерного альянса, а в него вошли все существовавшие тогда антивоенные и антиядерные общественные движения и организации мира. Мы вышли с предложением организовать межпарламентский референдум, на который вынести один вопрос: нужно ли ядерное оружие в наше время? Хотели, чтобы в каждом парламенте был озвучен этот вопрос и на него получен ответ.

Мы серьезно готовились к проведению такого парламентского голосования. Но вскоре грянул августовский путч, ГКЧП, потом известные события в Беловежской пуще, Союз развалился, наш проект не состоялся.

Но разве ядерное оружия не является и сейчас главным элементом сдерживания, гарантией сохранения мира и стабильности? И не был ли ваш порыв, безусловно благородный и продиктованный гуманистическими устремлениями, наивным, не учитывающим жестоких реалий нашего мира?

Олжас Сулейменов: По поводу гарантии: сейчас - да. И до 1991 года - тоже да. А вот тогда наступил тот короткий исторический миг, который мог все изменить. Что же касается наивности - не знаю, не уверен. Вот мы и хотели с помощью парламентов, то есть представительной власти, сделать такой всемирный опрос и получить ответ. К тому же объективно и Штаты, и СССР тогда поняли, к каким тяжелым последствиям ведет эта бесконечная гонка вооружений. Плод, как говорится, созрел. Отчего же было не попробовать сорвать его с ветки.

Мне кажется, что если бы тогда парламенты двухсот стран сказали "нет военному атому" и первыми стали бы СССР и США, то и все остальные пошли бы на это. Речь сначала могла идти о сокращении запасов смертоносного оружия до согласованного минимума, лишении его статуса национальной обороны и передачи этих оставшихся боеголовок Совету безопасности ООН, как "дубинку" в возможной борьбе с темными силами, например международным терроризмом или теми диктаторскими режимами, которые захотят обзавестись оружием массового поражения. И Совет безопасности согласился на наше предложение - вот как далеко все это зашло.

Это был бы идеальный выход из сложившегося тогда положения. Кстати, он и сейчас не исчерпан, всегда можно вернуться к такому плану, хотя сегодня международная обстановка стала значительно сложнее и запутаннее. Жаль, что с развалом Советского Союза надолго потерялась возможность гарантированного спасения человечества.

Надолго или навсегда?

Олжас Сулейменов: Не знаю. Может быть, и навсегда. А в те годы парламентская дипломатия, объединившись с народной дипломатией, могла остановить безумный процесс гонки ядерных вооружений.

В эти же дни международная конференция "Казахстан - Япония: путь к безъядерному миру" состоялась в Токио.