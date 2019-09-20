Отстаивание принципа одного Китая - консенсус международного сообщества

Важное решение правительство Республики Кирибати приняло самостоятельно, как независимое суверенное государство. Решение о признании принципа одного Китая и установлении дипотношений с КНР в очередной раз убедительно доказывает тот факт, что принцип одного Китая отвечает общим стремлениям людей и является неизменной тенденцией.

В мире есть только один Китай, правительство КНР - единственное представляющее весь Китай легитимное правительство. Тайвань - неотъемлемая часть китайской территории. Это основополагающий факт и всеобщий консенсус международного сообщества.

Прибегая к "денежной дипломатии" на международной арене, власти Тайваня не создают мир, а сеют нестабильность в регионе и во всем мире в целом. Отсюда ясно видно, что власти Тайваня не собираются оказывать помощь заинтересованным странам и регионам, а намерены реализовывать коварный план, нацеленный на создание "независимого Тайваня", "двух Китаев" или "одного Китая и одного Тайваня".

Сообщается, что власти Тайваня решили отозвать всех членов технических и медицинских групп, расположенных на Соломоновых островах, что, несомненно, полностью и ясно раскрыло суть их "денежной дипломатии".

Китай неизменно придерживается принципа равенства всех государств, независимо от их размера и мощи, уважает право других стран выбирать свой собственный путь развития, поддерживает усилия других стран, направленные на содействие экономическому развитию экономики, улучшению народного благосостояния, повышению потенциала устойчивого развития. Китай оказывает помощь странам Тихоокеанского региона на основе принципов равенства, взаимной выгоды, открытости и устойчивого развития. Китай активно расширяет импорт товаров из этих стран и увеличивает объемы своих инвестиций. Отстаивание "одного Китая" - это исторический процесс и тенденция времени, которое не может быть повернуто вспять по воле отдельных лиц или сил, а также общий консенсус международного сообщества. На основе этого принципа Китай уже установил официальные дипломатические отношения со 178 странами мира. В Китае призывают власти Тайваня признать действительность и сделать мудрый выбор, иначе "разрывы дипотношений" будут продолжаться по принципу домино.