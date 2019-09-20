Патриарх Кирилл приглашен на торжества к 500-летию Жировичского монастыря

Одна из наиболее почитаемых святынь Беларуси - Жировичская икона Божией Матери, которая входит в число ста самых значимых православных образов мира и считается покровительницей славянского государства, отмечает в мае будущего года 550-летие. На празднование этой знаменательной даты и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря приглашен Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом 20 сентября сообщил уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко, слова которого цитирует БЕЛТА.

Чудотворный образ уже с XV века привлекал к себе людей из окрестных деревень и далеких краев, поясняет Гуляко. Сейчас, как и сотни лет назад, к стенам местного монастыря поклониться святыне идут верующие не только из Союзного государства, но и Украины, стран Балтии, Польши.

Кстати, в плане мероприятий значится проведение в период торжеств и заседания Священного синода Русской православной церкви, ожидается участие церковных иерархов РПЦ из ближнего и дальнего зарубежья.

"С учетом значимости предстоящих торжеств предполагается, что комплекс мероприятий привлечет к участию широкий круг общественности, представителей сферы культуры, зарубежных гостей, духовенства, верующих, - отметил Гуляко. - С марта по май в областных центрах, Минске и других городах пройдут научно-практические конференции, выставки, кинофестивали, круглые столы, литературные чтения, фестивали, будут организованы экскурсии для туристов".