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20.09.2019 15:03
Рубрика: Власть

Песков рассказал об отдыхе президента

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин работает без выходных, но в свободное время занимается спортом и встречается с родными и близкими. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Полноформатных выходных дней, собственно, у президента не бывает, потому что идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решения президента", - пояснил Песков.

"Документооборот тоже не прекращается: многие документы не могут вступить в силу без подписи президента, а перед подписанием подготовленных документов ему зачастую требуются консультации с теми или иными руководителями ведомств, органов власти", - пояснил представитель Кремля.

"Поэтому полноценных выходных у него не бывает, но в целом он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом, - это он делает регулярно. Встречается с родными и близкими", - заключил Песков.

Власть Работа власти Президент
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