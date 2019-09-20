Песков рассказал об отдыхе президента

Президент России Владимир Путин работает без выходных, но в свободное время занимается спортом и встречается с родными и близкими. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Полноформатных выходных дней, собственно, у президента не бывает, потому что идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решения президента", - пояснил Песков.

"Документооборот тоже не прекращается: многие документы не могут вступить в силу без подписи президента, а перед подписанием подготовленных документов ему зачастую требуются консультации с теми или иными руководителями ведомств, органов власти", - пояснил представитель Кремля.

"Поэтому полноценных выходных у него не бывает, но в целом он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом, - это он делает регулярно. Встречается с родными и близкими", - заключил Песков.