"Почта России" и РФС договорились о сотрудничестве

"Почта России" и Российский футбольный союз планируют вместе заниматься популяризацией российского футбола, поддержкой детско-юношеского спорта и здорового образа жизни.

В рамках подписанного соглашения стороны займутся подготовкой и публикацией научных, информационных, рекламных и других материалов о футболе, а также будут обмениваться идеями, информацией и опытом в этом виде спорта, сообщает пресс-служба почтового предприятия.

Уже в ближайшее время партнеры рассчитывают запустить два масштабных проекта. Так, в отделениях "Почты России" появится официальный ящик национальной сборной, который даст посетителям возможность отправить письма главному тренеру Станиславу Черчесову и всем футболистам. Все письма будут регистрироваться, а наиболее удачливые болельщики получат шанс попасть на тренировки, матчи сборной или же смогут встретиться со своими кумирами.

Вторым проектом станет совместная социальная инициатива сторон под названием "Мяч на почте", благодаря которому жители отдаленных малых городов и сельских поселений получат возможность бесплатно на время брать мячи в почтовых отделениях для игры в футбол.

"На протяжении многих лет "Почта России" принимает активное участие в развитии массовых видов спорта, в том числе футбола. Сотрудничество с РФС поможет сделать эту работу более системной и откроет перед миллионами людей новые возможности для физического развития" - отметил генеральный директор почтового предприятия Николай Подгузов.

Президент РФС Александр Дюков в свою очередь подчеркнул, что новое партнерство позволит повысить популярность футбола в стране, сделать его частью повседневной жизни в самых отдаленных районах и населенных пунктах.