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20.09.2019 12:30
Рубрика: Спорт

Подкармливавшая Роналду в юности женщина согласилась с ним поужинать

Текст: Максим Домчев

Работница ресторана быстрого питания, которая подкармливала Криштиану Роналду, когда он был ребенком, откликнулась на приглашение футболиста вместе поужинать, сообщает Sun.

Роналду расплакался после просмотра видеозаписи со своим отцом

Ранее Роналду в интервью рассказал, что, когда ему было чуть больше десяти лет он вместе с другими детьми, занимавшимися в академии лиссабонского "Спортинга", вечерами ходил к ресторану быстрого питания и получал бесплатные бургеры от работниц заведения. Он вспомнил имя одной женщины, которая помогала ему, - Эдна. Имени еще двух ее коллег футболист назвать не смог, но пригласил все трех поужинать с ним в знак благодарности.

После его интервью одна из женщин откликнулась на предложение Роналду. Паула Лека, у которой есть муж и двое детей, вспомнила, как она и ее коллеги раздавали детям оставшиеся бургеры.

"Когда я рассказывала сыну, что кормила Криштиану Роналду бургерами, он мне не поверил, - призналась Паула. - А вот муж видел это. И если Роналду пригласит меня на ужин, то я соглашусь. Тогда мы сможем вспомнить те времена".

Спорт Футбол Вокруг футбола Криштиану Роналду
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