Подкармливавшая Роналду в юности женщина согласилась с ним поужинать

Работница ресторана быстрого питания, которая подкармливала Криштиану Роналду, когда он был ребенком, откликнулась на приглашение футболиста вместе поужинать, сообщает Sun.

Ранее Роналду в интервью рассказал, что, когда ему было чуть больше десяти лет он вместе с другими детьми, занимавшимися в академии лиссабонского "Спортинга", вечерами ходил к ресторану быстрого питания и получал бесплатные бургеры от работниц заведения. Он вспомнил имя одной женщины, которая помогала ему, - Эдна. Имени еще двух ее коллег футболист назвать не смог, но пригласил все трех поужинать с ним в знак благодарности.

После его интервью одна из женщин откликнулась на предложение Роналду. Паула Лека, у которой есть муж и двое детей, вспомнила, как она и ее коллеги раздавали детям оставшиеся бургеры.

"Когда я рассказывала сыну, что кормила Криштиану Роналду бургерами, он мне не поверил, - призналась Паула. - А вот муж видел это. И если Роналду пригласит меня на ужин, то я соглашусь. Тогда мы сможем вспомнить те времена".