Правовые аспекты использования больших данных и новых нематериальных активов обсудили на IP Академии

Во второй день работы крупнейшей образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии прошла дискуссия "Ключевые текущие IP/IT споры: scraping, crawling, поисковые системы, Big Data, защита бизнеса классифайдов". Сессия была посвящена вопросам, возникающим при использовании и коммерциализации технологий и нематериальных активов, не кодифицированных в российском законодательстве.

Вице-президент по правовым вопросам Ассоциации IPChain Ирина Яковлева, выступившая модератором, указала на то, что в названии сессии присутствуют специальные термины, значения которых пока еще неизвестны широким массам потребителей: "В свое время разные юристы на вопрос "Что такое смарт-контракт?" давали 25 разных версий ответа. Наша дискуссия призвана помочь разобраться с терминологией и важностью заявленной темы для рынка интеллектуальной собственности".

Массивы больших данных (Big Data) активно монетизируются в России, однако их правовой статус до сих пор не определен, заявила исполнительный директор некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства", адвокат Елена Авакян. По ее словам, "базы данных, которые зачастую формируются на основе Big Data, регулируются гражданским правом. С точки зрения юристов все базы подразделяются на два вида: объекты авторского права и объекты смежных прав, то есть инвестиционные базы данных, в которых защищаются не вложенные творческие усилия, а инвестиции, потраченные на обработку данных. В случае с объектами смежных прав законодатель запрещает использовать обработанные данные во зло. Сегодня Big Data пронизывает нашу жизнь, как воздух. Даже сейчас мы сидим на сессии и формируем большие данные. А исключительных прав на воздух нет ни у кого. Если я извлекаю большие данные, не нарушая чьих-то прав, то это законно".

Такие технологии, как веб-скрейпинг (web-scraping, извлечение с сайта всех видов информации: тексты, изображения, контактные данные, цены и др.) и веб-кролинг (web-crawling, сканирование информации со страницы), активно применяются в цифровой среде, но при этом не зафиксированы в российском законодательстве. Эксперты обсудили единственный в отечественной практике кейс, связанный с применением веб-скрейпинга: в 2017 году социальная сеть "ВКонтакте" подала иск против IT-компании "Дабл" с обвинением в сборе данных о пользователях без согласия соцсети и продаже этой информации банкам. Разбирательство по этому делу пока еще не завершено. Старший юрист Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Ирина Шурмина, комментируя дело, высказала мнение о том, что применение веб-скрейпинга законно, если компания не собирает информацию с сайта своего конкурента: "Ответчик не создавал альтернативную соцсеть и не конкурировал с "ВКонтакте" на одном и том же сегменте рынка. Имел место сбор информации с открытых источников, как это делают поисковые системы. Мы не можем обвинить ответчика в создании так называемого сайта-зеркала. У социальной сети "ВКонтакте", как известно, много таких "зеркал", которые, на мой взгляд, являются нарушителями и несут угрозу для безопасности пользователей, потому что на таких ресурсах могут быть доступны даже те материалы, которые вы давно удалили с вашей страницы".

Пользователи социальных сетей часто задаются вопросом: могут ли их аккаунты являться объектом интеллектуальной собственности? Рассуждая на эту тему, советник "Томашевская и партнеры" Роман Янковский отметил, что социальные сети - это так называемый "интернет в интернете", который пытается выйти из системы регулирования глобального интернета и действовать по своим правилам: "Допустим, я создал группу во "ВКонтакте", вложил деньги в ее развитие, набрал большое количество подписчиков, таким образов создав новую базу данных. Имею ли я право на эту базу данных, которая была сформирована внутри другой базы данных, которой являются все пользователи соцсети? Ответ зависит от того, насколько хорошо написан Гражданский кодекс РФ. По моему мнению, Кодекс можно трактовать в пользу создателя группы. Данные нельзя ограничивать, потому что они не принадлежат администраторам интернет-площадок".

Кроме того, Роман Янковский назвал и другую проблему, связанную с авторскими правами в социальных сетях: "Среди всех производителей контента больше других от соцсетей страдают фотографы. Производители видео, музыки и издатели книг защищают свой контент с помощью технологии цифрового отпечатка - при загрузке в соцсеть администратор заметит это. А вот фотографам очень сложно доказать авторство на контент, который был скопирован и размещен в соцсети. Пока никто не внедряет цифровой отпечаток в фотографии".

IP Академия продлится до 20 сентября.