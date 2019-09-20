Представитель администрации США рассказал об "оккупированной территории РФ"

Представитель администрации США по ошибке заявил, что часть российской территории "оккупирована одной из сторон конфликта на Украине".

"Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей", - цитирует высокопоставленного представителя администрации США РИА Новости​​​.

Журналисты позже переспросили у оговорившегося спикера, что он имел в виду, на что он ответил: "США, Европа не признают Крым российской территорией. Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией. У России, как у участника минских соглашений и нормандского формата, есть обязательства придерживаться договоренностей".

Он также добавил, что президент США Дональд Трамп обсудит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским важность соблюдения Россией Минских соглашений. Встреча двух глав государств пройдет 25 сентября на полях Генассамблеи ООН.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума.