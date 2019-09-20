Программа по углублению интеграции не выходит за рамки Союзного договора

Дипломат в очередной раз напомнил журналистам наименование проекта: "Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства". Именно в этом заложен смысл документа. Ничего выходящего за рамки Союзного договора 1999 года там быть не может", - подчеркнул дипломат.

Как уже сообщал "СОЮЗ", программу действий по интеграции и ряд соглашений главы обоих государств планируют подписать в декабре. Об этом ранее сообщал местным журналистам и министр экономики РБ Дмитрий Крутой. "Президенты должны подписать программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, которые решают для нас чувствительные вопросы. В первую очередь по газу. Это будет президентский пакет", - заявил Крутой.

Он пояснил, что сделать это, как и договаривались главы государств, планируется 8 декабря или накануне 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства, если будет определена иная дата. "От даты, которую согласовали в Санкт-Петербурге, президенты не отступают. Все, что происходит сейчас, - промежуточная работа", - пояснил министр.

Кстати, по его словам, программа действий будет носить рамочный характер. Все вопросы, уточнил он, будут расшиты в дорожных картах. После дорожных карт начнется работа над нормативными актами в течение 2020 года. В разных сферах, добавил министр, "уже разная степень на сегодняшний день унификации. Если взять таможню, то там практически все унифицировано еще в рамках ЕАЭС. Если какие-то другие сферы, там люди еще даже не понимают масштабы необходимых изменений".