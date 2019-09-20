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20.09.2019 12:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Движение в Москве перекроют из-за "Круга света" и мотофестиваля

Текст: Ирина Огилько

В пятницу и выходные дни в городе пройдет несколько крупных мероприятий, в частности байкеры закроют мотосезон, откроется фестиваль "Круг света" и пройдет Московский марафон. Чтобы участникам и зрителям этих мероприятий было комфортно и безопасно, было принято решение об ограничении движения транспорта в местах проведения мероприятий. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Так, в связи с проведением городского осеннего мотофестиваля с 20 по 22 сентября будет закрыт проспект Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и по улице Маши Порываевой. В субботу, 21 сентября, с 03:00 до 23:59 перекроют движение на участке проспекта Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы. И с 21 сентября 11:15 нельзя будет проехать по Садовому кольцу. Открывать проезжую часть начнут по мере прохождения колонны.

В рамках проведения фестиваля "Круг света" будут перекрыты с 20 по 24 сентября с 17:00 до 23:00 участок от улицы Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда. В период с 20 по 24 сентября с 18:00 до 23:00 1 Останкинская ул. от Новомосковской до Щелкановской ул. И с 20 по 22, 24 сентября с 18:00 до 23:00 участок ул. Крылатская от дома 8 до ул. Нижние Мневники, съезд с дублера Рублевского шоссе на Ярцевскую улицу.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Фестиваль "Круг света"

В воскресенье, 22 сентября, некоторые улицы в центре столицы перекроют для проведения Московского марафона. Так, для водителей закроют ряд набережных, среди которых Софийская, Раушская, Космодамианская, Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Новодевичья и Фрунзенская. Нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Тестовской, Мантулинской, Баррикадной и Большая Якиманка, улицам 1905 года, Красная Пресня и Крымский Вал. Движение перекроют на улицах Большая Полянка, Серафимовича, Охотный Ряд, Моховой, в Крымском и Якиманском проездах, а также на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и от станции метро "Пушкинская" до Тверского бульвара. Кроме того, перекрытия введут в 1-м Красногвардейском проезде, на Новинском, Смоленском, Зубовском бульварах, Калужской, Лубянской, Новой и Старой площадях, в Театральном и Китайгородском проездах. Для транспорта закроют Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, Бульварное кольцо.

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