К концу года достроят мост к "Острову мечты"

В ближайший год кварталы района "ЗИЛ" ждут революционные изменения в инфраструктуре, заявил мэр Сергей Собянин во время визита в этот район. Среди самых амбициозных проектов - мост через Кожуховский затон и новая набережная Марка Шагала.

"К концу года будет завершено строительство новых дорог к парку развлечений "Остров мечты", - заявил глава города. - Это касается и моста над затоном". В процессе реконструкции помимо этого еще без малого 17 км "Зиловских" улиц, отмечают в мэрии. Примерно 40 процентов этого километража - внутриквартальные проезды жилкомплекса и прилегающих поликлиник, детсадов, школы и прочей социнфраструктуры. Строительство этих путей должно завершиться в декабре.

А в ноябре подготовят к открытию первый участок набережной Шагала, отметил Собянин. Она будет практически полностью пешеходной и по сути станет парком, такое решение предложило архбюро "Меганом". По площади он примерно сопоставим с "Зарядьем" (17 против 13 га) и не уступает по функционалу. Архитектурно набережную можно разделить на четыре тематических пространства. "Магниты" - это центры всеобщего притяжения: три площади, кафе, киоски с уличной едой. "Спорт" - велосипедные и беговые дорожки. "Отдых" - прогулочные аллеи с 10 мини-садами, которые архбюро еще называет "секретными". "Променад" - зона с понтонами для "прогулок по воде", амфитеатром с видом на Москву-реку, а также стоянками для яхт. Отдыхающим обещан "умный ландшафт" - набережную спроектировали с таким расчетом, чтобы система искусственных возвышенностей защищала от городского ветра и шума с "материковой" Москвы.

В ноябре откроют участок набережной от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина. Вторую очередь - парк до самых путей МЦК - запланировано сдать в третьем квартале 2020 года. Генеральная цель всех преобразований - сформировать единую набережную по левому берегу Москвы-реки от Таганки до Печатников.

Ранее "РГ" сообщала о нескольких инфраструктурных проектах, которые уже реализованы на "ЗИЛе". В частности о "Парке легенд", зоне отдыха "Тюфелева роща", самой большой школе в России и о мосте с травалатором через проспект Андропова. Еще раньше на "ЗИЛе" появились новые станции метро и МЦК.