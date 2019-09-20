Один миллион украли из брюк москвича

В центре столицы двое неизвестных похитили один миллион рублей из кармана брюк москвича. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным правоохранительных органов, в четверг около 16:55 на улице Краснопрудная, 11, на парковке двое неизвестных подошли к 41-летнему мужчине. Пока один отвлекал жертву, второй совершил кражу.

Потерпевший утверждает, что из кармана брюк, надетых на него, был похищен один миллион рублей. Грабители скрылись. А МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие и розыск подозреваемых.