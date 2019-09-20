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20.09.2019 15:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Отопление в детских садах и больницах Москвы включат досрочно

Текст: Ангелина Жукова

Подача тепла в детские сады, школы и больницы начнется досрочно, заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве подготовились к отопительному сезону

По его словам, в организации социальной сферы - больницы, детские сады и школы - начнут подавать тепло в день подачи от них соответствующей заявки. "По действующими нормативами отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. Но из-за холодной погоды и многочисленных просьб москвичей принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения", - отметил Петр Бирюков.

Напомним, к отопительному сезону Москва подготовилась заранее, подготовив своевременно более 70 тысяч зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания. На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тыс. тонн мазута, 476,5 тыс. тонн угля, 25,7 тыс. тонн дизельного топлива. Запас системы энергоснабжения Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры наружного воздуха минус 30-40 градусов.

Справка "РГ"

Информацию о старте отопительного сезона можно получить по "горячей линии" Общегородского контакт-центра: 8 (800) 100-23-29, либо по круглосуточному номеру МОЭК: 8 (495) 539-59-59. В случае возникновения проблем с отоплением по этим телефонам или через мобильное приложение "Госуслуги Москвы" можно оставить заявку.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отопительный сезон в России
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