Рособрнадзор приостановил аккредитацию рязанского филиала МГИК

Рособрнадзор временно приостановил государственную аккредитацию рязанского филиала Московского государственного института культуры. Об этом собщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Аккредитация приостановлена в связи с выявленными нарушениями в вузе в ходе плановой проверки. После их устранения она будет возобновлена, говорится в сообщении.

Аккредитация дает право на выдачу дипломов государственного образца и отсрочку от армии на время обучения. Она подтверждает качество образования, предоставляемое вузом.

Ранее ректору вуза было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В документе указано отсутствие материально-технической базы по ряду образовательных программ.